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Motokuryenin eşi "Polis intihar ettiğini söyledi" demişti! Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayla ilgili soruşturma başlattı

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Somali Cumhurbaşkanının oğlunun aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı" açıklamasında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

MOTOKURYEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, 30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Avrasya Tüneli çıkışında bir trafik kazası yaptı. Kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e (38) hastaneye kaldırıldı.

Motokuryenin eşi 'Polis intihar ettiğini söyledi' demişti! Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayla ilgili soruşturma başlattıYunus Emre Göçer.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI AMA...

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göçer 6 Aralık'ta hayatını kaybederken, serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Muhammed Hassan Şeyh Mahmud'un 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı öğrenildi.

Motokuryenin eşi 'Polis intihar ettiğini söyledi' demişti! Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayla ilgili soruşturma başlattıSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud.

HAYATINI KAYBEDEN MOTOKURYENİN EŞİ İLK KEZ KONUŞTU

Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer Cumhuriyet'e konuştu. Öznur Göçer, "Eşimin ölümüne neden olan, şüphelinin kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum" diye konuştu.

Motokuryenin eşi 'Polis intihar ettiğini söyledi' demişti! Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayla ilgili soruşturma başlattıÖznur Göçer.

"POLİS BİZE EŞİMİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kazanın ardından yetkililer tarafından motokurye Göçer'in acemi olup olmadığının sorgulandığını söyleyen Öznur Göçer şöyle devam etti: "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı."

"ÇOCUKLARIMLA BİR BAŞIMIZA KALDIK"

Öznur Göçer, "15 yaşında lise öğrencisi kızım var. 8 yaşında da otizm hastası bir çocuğum var. Çocuğum hasta olduğu için sosyal yaşantısında dışlanıyordu. Onun rehabilite olabilmesi için eşimle birlikte dişimizi tırnağımıza takıp çabalıyorduk. Şimdi yalnız başımıza kaldık" diye konuştu.

Motokuryenin eşi 'Polis intihar ettiğini söyledi' demişti! Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayla ilgili soruşturma başlattı

"İNTİHAR" İDDİALARI SONRASI YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Emre Cumhuriyet İstanbul Soruşturma Kaza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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