Solingen'de ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Türkler anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren 5 Türk, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Ali Murat Başçeri ile olayda iki kızı, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Durmuş Genç, kızı Fadime Öztürk, gelini Türkan Genç, kardeşi Niyazi Genç ve torunları Özlem ile Lara Genç katıldı.

ALMANYA'nın Solingen kentinde 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren 5 Türk, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) için Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Ali Murat Başçeri ile olayda iki kızı, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Durmuş Genç, kızı Fadime Öztürk, gelini Türkan Genç, kardeşi Niyazi Genç ve torunları Özlem ile Lara Genç katıldı.

Ardından olayda hayatını kaybeden Genç ailesi anısına büyükelçiliğin bahçesine ağaç dikildi.