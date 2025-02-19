Sofya'da Türk Mutfağı Tanıtılıyor: GastronomiX Gurme Fuarı'nda İlgi Çekti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın Uluslararası Fuar Merkezi'nde (IFC) açılan Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen "GastronomiX" Gurme Fuarı'na katılan Türk şeflerin sunumları, ziyaretçiler ve diğer katılımcı şefler tarafından ilgi gördü.

Dünya İslami Şefler Birliği (WICS) Genel Başkanı Şef Öner Çulfaz, fuarda yaptığı "Lezzetlerin Kavşağı Türkiye" başlıklı sunumunda, Osmanlı'dan hatıra kalan "mutancana" isimli yemeğin tarihçesini ve hazırlanışını anlattı.

200 yılı aşkın geçmişe sahip mutancananın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden önce askerlerine yedirdiği yemeklerden biri olduğunu kaydeden Çulfaz, AA muhabirine, "Mutancananın içinde ekşi, tatlı, kuru yemişlerin olduğu için bu yemeği yiyene daha çok dinçlik verildiği görülmüştür." dedi.

Osmanlı mutfağının göreceli olarak yağlı olduğunu ancak her bir yemeğin belirli bir beslenme amacına göre hazırlandığını belirten Çulfaz, "Biz sunumumuzda mutancana yaptık ve fuarda bulunan herkesin övgüsünü aldık. Ne mutlu bize ki böyle bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bize ki böyle bir Cumhuriyetin çocuklarıyız." diye konuştu.

Türk mutfağını dünyaya tanıtma misyonu

Türk mutfağını dünyaya tanıtma misyonunu onurla sürdürdüklerini söyleyen Çulfaz, " Bulgaristan'da Türk mutfağına gerçekten çok büyük bir ilgi var. Türkiye'nin yemek kültürü yüksek bir ülke olduğunu burada da görmüş olduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk mutfağını tanıtıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla da profesyonel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD, Rusya, Tunus, Lübnan, Almanya ve şimdi Bulgaristan'da tanıtım sunumları yaptıklarını kaydeden Çulfaz, "'Milli Mutfak Hareketi' şeması çerçevesinde şu ana kadar da ciddi anlamda bir arşiv oluşturduk ve bu arşivle beraber gerek Türk mutfağını, gerek Türk kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra sağlık turizmi ve gastronomi turizmini de birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın verdiği desteğin altını çizen Çulfaz, "Büyükelçi Uyanık, bizimle 'Coğrafya bir kaderdir, kader bir kültürdür, kültürse bir yemektir' şeklindeki görüşlerini paylaştı." dedi.

Bulgaristan'da Türk mutfağının değeri

Sunumlarda Şef Çulfaz'a eşlik eden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Ceren Akkök, Türk mutfağının Bulgaristan'da son derece popüler ve önemli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'da Türk mutfağına çok kıymet verildiğini gördüklerini aktaran Akkök, "Bu, bizi çok mutlu etti. Bazı bölgelerde bazı restoranlarda özellikle Türk mutfağının tanıtımına ve dahil edildiğini öğrendik." dedi.

Gurme fuarın devamında "helva-i hakani" tatlısının tanıtımını yapacaklarını belirten Akkök, "Yine bunun da bir hikayesi var tabii ki. Türk mutfağının ve Osmanlı mutfağının her ürününün bir hikayesi olduğu gibi. Yine hikayemizle beraber buraya gelen halka tatlımızı sunacağız." diye konuştu.

Fuarda ziyaretçiler ve katılımcı şefler, Türk şeflerin sunumlarını ilgiyle takip etti.

Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen, dünyanın önde gelen şeflerinin katıldığı "GastronomiX" Gurme Fuarı 21 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.