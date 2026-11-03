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SMA Tip-1 hastası Efrayim bebek, Bingöl'deki kampanyayla Dubai'ye uğurlandı

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SMA Tip-1 hastası Efrayim bebek, Bingöl'deki kampanyayla Dubai'ye uğurlandı
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Bingöl’de SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp bebeğin tedavisi için yaklaşık 1 yıldır sürdürülen yardım kampanyası tamamlandı. Efrayim bebek, Bingöl Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programının ardından ailesiyle Dubai'ye gönderildi.

BİNGÖL'de SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp'ın (1,5) tedavisi için yaklaşık 1 yıldır sürdürülen yardım kampanyası tamamlandı. Efrayim bebek, tedavisi için ailesiyle birlikte Dubai'ye uğurlandı.

Bingöl'de SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp bebeğin tedavisine destek olmak amacıyla başlatılan kampanya, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü. Siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi, Efrayim'in sağlığına kavuşması için seferber oldu. Yaklaşık 1 yıl süren kampanya kapsamında kermesler, yardım geceleri, turnuvalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Efrayim bebek için Bingöl Kent Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi. Programa katılanlar, Efrayim bebek ve ailesine destek olmak için bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda gökyüzüne balonlar bırakılırken, Efrayim bebek dualar ve iyi dileklerle tedavisinin başlayacağı Dubai'ye uğurlandı.

VALİ ÇELİK: HASTANE 1 MİLYON 615 BİN DOLARI KABUL ETTİ

Vali Cahit Çelik, kampanyanın tamamlanmasında kent halkının büyük katkısı olduğunu belirterek, "Ben göreve başladıktan hemen sonra bu kampanyayla ilgili hayırseverler beni bilgilendirdiler. Nuriye ablamızı evinde ziyaret ettik ve Efrayim bebeği orada gördük. Öncelikle benden önceki Valimiz Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Onun döneminde, onun izniyle başlatılmış bir kampanyaydı. Biz de kendi dönemimizde destek verdik. Hem şahsi olarak destek verdik hem de Bingöl halkının kampanyaya destek olabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttük. Efrayim bebeğin tedavisi için gereken miktar normalde hastaneyle görüşüldüğünde 1 milyon 818 bin dolardı. Kampanyamızı 1 milyon 403 bin dolarla kapattık. En son hastaneyle hayırseverlerin yaptığı görüşmede hastane, tedaviyi 1 milyon 615 bin dolara yapmayı kabul etti. Aradaki 212 bin dolarlık farkı da yine yurt dışından bir hayırsever karşılayacak. Bingöl halkı hayırseverlik konusunda gerçekten gencinden yaşlısına, öğrencisinden bürokratına kadar her kademede; siyasetçisinden STK başkanına kadar herkes bu kampanyaya destek verdi. Çok şükür, kampanyamız da tamamlandı. İnşallah nasip olursa bugün evladımızı annesiyle ve babasıyla beraber Dubai'ye yolcu edeceğiz. 3 aylık bir tedavi süreci var. İnşallah Rabb'im sağlıkla, sıhhatle ve güzel bir şekilde tedavisini tamamlamayı nasip eylesin. Efrayim bebeğimizi Bingöl'ün sokaklarında oynarken, gülerken, koşarken de görmüş oluruz" dedi.

ANNE NURİYE GÖKALP: KELİMELERLE ANLATAMAYACAĞIM BİR SEVİNÇ YAŞIYORUM

Efrayim'in annesi Nuriye Gökalp ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bugün burada bir anne olarak hepinize sonsuz teşekkür ederim. Başta Efrayim'in gönüllü abi ve ablaları olmak üzere, Sayın Valimiz, Efrayim'in tüm gönüllüleri, Bingöl halkı, köy halkım ve çevre köylerin halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnanın o kadar heyecanlıyım ki içim şu an kıpır kıpır. Size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor. Rabb'im bu sevinci hepinize de yaşatsın inşallah. Rabb'im hiçbir anneyi, hiçbir babayı evladıyla imtihan etmesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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