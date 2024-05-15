Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 EL ATEŞ AÇILDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRIYI KINADILAR

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınayarak "Bugün Başbakan Robert Fico'ya yapılan acımasız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şoktayım" ifadelerini kullandı. Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.

Robert Fico