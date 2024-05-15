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Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

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Slovakya Başbakanı Fico, hükümet toplantısının ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan yakalandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4 EL ATEŞ AÇILDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

SALDIRIYI KINADILAR

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Fico'ya yönelik "acımasız" saldırıyı kınayarak "Bugün Başbakan Robert Fico'ya yapılan acımasız saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şoktayım" ifadelerini kullandı. Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradıRobert Fico

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Robert Fico Slovakya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Canım ülkemde yok mu bir tane delikanlı

9
68
yanıtYanıtla
BERAT HALİD:

Sen varsın işte zırto

yanıt33
yanıt2
HOROZ KENTLİ:

Sen delikanlı değilmisin tırnakçı neyin peşindesin

yanıt26
yanıt1
hic33:

Emice iyi misin, ne yazdığının farkında mısın? Tövbe tövbe.

4
1
yanıtYanıtla
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