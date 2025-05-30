Sivrisinek ısırığıyla hareketsiz kalan çocuk İHA'nın haberinden sonra pusetine kavuştu

Minik Emir sayesinde 2 engelli çocuk da engelli pusete kavuştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan ve sivrisinek ısırığıyla 6 buçuk yıldır hareketsiz yatan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan'ın hikayesinin İhlas Haber Ajansı'nın haberleştirmesinin ardından, ailenin maliyetini karşılamakta güçlük çektiği engelli pusetinden 3 tane yardımlarla alındı. Pusetlerden biri Mehmet Emir Özbakan'a diğerleri de başka çocuklara verildi.

Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından götürüldüğü Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir sivrisinek tarafından uyurken ısırılıp, henüz 1 buçuk yaşındayken yatağa bağımlı hale geldi. Bebeğin, tetkiklerinde Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı için hareketsiz kaldığı tespit edildi. Sinek ısırmadan önce oldukça sağlıklı ve hareketli olan Mehmet Emir'in hikayesini gündeme getire İhlas İhlas Haber Ajansı'nın haberinde 8 yaşındaki çocuğun daha rahat taşınması için engelli pusetine ihtiyaç duyulduğuna yer verilmişti. Yaklaşık 60 bin lira değerinde olan engelli pusetinin maliyeti aileyi tarafından karşılanmakta güçlük çekildiği Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl tarafından belirtilmişti.

Haberden sonra yardım yağdı

Haberin gündem de geniş yer bulmasının ardından, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ve aileye yardım telefonları adeta yağdı. Yaklaşık 1 haftada pusetin maliyetinden daha fazla para toplandı. Toplanan para ve hayırseverlerin girişimleri ile toplam da 3 adet engelli puseti alındı. 71 Evler Mahallesinde Dedeoğlu Sokakta medikal ürünleri satan bir işletme piyasa değeri 83 bin ile 72 bin TL arasında olan engelli pusetini 61 bin 500 TL'ye satın aldı. Mehmet Emir Özbakan için toplanan yardımlarla alınan 3 pusetten 2'si Eskişehir'de yaşayan engelli Meriç Akkuş ve Emine Nur Altıntaş'a verildi.

"Herkese teşekkür ediyoruz"

Çocuğunun durumu ve puset yardımı hakkında konuşan baba Nuri Özbakan, "Çocuğumuz 2 yaşındaydı. Önceden normal bir çocuktu. Emirdağ'a gitmiştik. Orada bir sinek ısırması ile havale geçirdi. Sonra Afyon'da kaldık, orada bir iki gün yattık ama hastane için yatış yeri bulamadık. Ondan sonra Ankara Cebeci'ye yönlendirdiler, oraya gittik. Orada bir buçuk ay kadar yoğun bakımda kaldı. Sonrasında doktorlar Emir'e sinek ısırması sonucu Batı Nil Virüsü teşhisi koydular. Virüs beynine enfeksiyon yaydığı için çocuğun sinir sistemlerinin de tahrip olmasına yol açıyormuş. Hastalıkla birlikte hayatımız da bu şekilde başlamış oldu. Bu olay 2019'da oldu. Tabii o zamanlar hastaneye git gel derken yer bilmiyorsun iz bilmiyorsun, doktor tanımıyorsun, kimseyi bilmiyoruz. Bir de hastalığın tedavisi olmadığı için bir çare de bulamıyorduk biz ilk başımıza. Çok zorlandık. Ama insanlarımız gerçekten hayırseverler sağ olsunlar. Allah razı olsun, çocuğumuzun ihtiyacı olan eşyaları ve ekipmanları aldılar. Bu getir götür işlerini hep eşim yapıyordu ama çocuk gelişme çağında olduğu için indir bindir çok zor oluyordu. Bir engelli puseti olsa daha iyi olur dedik, olmamıştı. Şimdi çok sağ olsunlar aldılar, yardım ettiler. Herkese teşekkür ediyoruz. Çocuğun fizik tedavi gidip gelmesi ve rahat oturması için çok iyi oldu bu şekilde. Yani dik oturabilir, yan döndürülebilir, her türlü şekilde daha kolay olacak ve çocuğun daha iyi hareket etmesini sağlayacak. Doktorlar fizik tedavi diyor başka da bir şey demiyor. 'Çocuğun fizik tedavi görmesi gerekiyor' diyorlar. Yani bir ameliyat, bir ilaç var mı ya da işe yarar mı onu da bilemiyoruz. Eğer çocuğumuz için bir ilaç, bir doktor ve bir tedavi imkanı varsa bize ulaşılmasını çok isterim. Çünkü bize şu anda kimse yardım etmiyor. Bize kimse bir şey de tavsiye etmiyor. Sadece çocuğumuza ne iyi gelir diye kulaktan dolma ne söylenirse onları yapmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzun eski günlerine geri dönmesini istiyoruz. Tek hayalimiz çocuğumuzun mutlu olması, yürüyüp oynayıp koşmasını; diğer çocuklarla aynı şekilde büyümesi" dedi.

"Emir eski haline gelsin, koşup oynasın; bu tabii ki hepimizin hayali"

Yapılan yardımlara teşekkür eden Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl şöyle konuştu;

"Öncelikle İhlas Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyorum, sesimizi duyurmuş oldunuz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Mehmet Emir'in haberi ile ilgili Türkiye'mizin pek çok ilimden telefon aldık. Herkes önce acil şifalar diledi. 'Ne yapabiliriz? Bizim ne kadar katkımız olabilir?' gibi sorular sordular, yardımcı olmak istediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İstanbul, İzmir, Konya, Muğla gibi farklı şehirlerimizden ve yine Eskişehir'de kendi mahallemizden de pek çok destekçilerimiz oldu. Pusetlerimizi aldığımız için çok mutluyuz. Hatta bu vesileyle 2 tane daha aldık. Merter Ortaç isimli bir işadamımız sağ olsun iki tane engelli çocuğumuza puset aldı. İnşallah bugün onları da vereceğiz çocuklarımıza. Emir'le ilgili çok güzel dönüşler aldık gerçekten. Allah herkesten razı olsun. Hala diyorlar ki, 'Tekrar bir ihtiyaç olursa biz her zaman hazırız.' Çok sağ olsunlar, gerçekten çok teşekkürler. Bundan önce her gün fizik tedaviye bebek arabalarıyla gidiyorlardı. Aileler haliyle geçim derdi sıkıntısı yüzünden alamıyorlardı. Ama sizlerin sayesinde yapabildik, İhlas Haber Ajansı bizim sesimiz oldu, tekrar teşekkür ediyorum. Sayenizde diğer çocuklarımız ve ailelerini de sevindirmiş olduk. Herkese sonsuz teşekkürler. Ben de dahil hepimiz Emir için çok üzüldük. İsteriz ki inşallah Emir eski haline gelsin, koşup oynasın; bu tabii ki hepimizin hayali. Bu yüzden de adım adım takip edeceğiz zaten Emir'i. İsteğimiz inşallah Emir gibi rahatsız olan bütün çocuklarımız sağlığına kavuşsunlar, bütün anne babalarımız sevinsin. Pusetten geri kalan paramızla da Emir'in diğer medikal ürünlerini yaptıracağız inşallah. Ellerine ve ayaklarına özel ölçüyle yapılması gereken bir medikal ürün varmış, şimdi de onu alacağız."