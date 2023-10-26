İstanbul Şişli'de tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kadir Keleş'in müebbet hapsi istendi. Savunma yapan Keleş, maktulün sürekli kendisini aşağıladığını ve alay ettiğini iddia ederek "Benim üzerime gelmeseydi, şeref ve namusumla oynamasaydı neden böyle bir şey yapayım?" dedi.

Eczane çalışanını öldüren sanık kendini böyle savundu: Şeref ve namusumla oynamasaydı neden böyle bir şey yapayım?

Şişli'de tartıştığı eczane çalışanı Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kadir Keleş hakkında açıklanan mütalaada, "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAKTULÜN KENDİSİNİ AŞAĞILADIĞINI SÖYLEDİ

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Keleş ve taraf avukatları ile maktulün babası müşteki Ömer Baran katıldı. Savunma yapan sanık Kadir Keleş, maktulün kendisini aşağıladığını ve alay ettiğini, anlatamayacağı şekilde kendisiyle konuştuğunu söyledi.

"ONA 'BEN KAPICIYIM, BENİMLE UĞRAŞMA' DEDİM"

Tacizlerin boyutunun arttığını öne süren sanık Keleş, "Onunla muhatap olmamak için gelen ilaç siparişlerini başka eczanelerden almaya başladım. Ona 'Ben kapıcıyım, benimle uğraşma.' dedim. Durumumu izah ettim. Olay ramazanda oldu, oruçluydum. Bütün gün çalışmıştım, iftara dakikalar kalmıştı. Pide almak için evden çıktığımda oradan geçerken bana laf attı. Defalarca bana bulaşma dedim. En son küfür işitince kan beynime sıçradı. Evimden ruhsatsız silahımı aldım. Eczaneye dönüp maktulü korkutmak amacıyla ateş ettim. Kendimi kaybettim." ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Keleş'in olaydan önce söz konusu eczanede maktulle tartışarak kavga ettiğini ve bu nedenle sinirlendiğini belirterek, evinden aldığı ruhsatsız silahıyla maktule 2 el ateş eden sanığın kabzayla maktulün kafasına vurup olay yerinden kaçtığını aktardı. Mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, maktulün vücuduna isabet eden 2 mermi nedeniyle omur ve kot kırığına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatılarak, sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"ŞEREF VE NAMUSUMLA OYNAMASAYDI NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPAYIM"

Söz alan sanık Keleş, "Olay böyle olmasaydı, benim üzerime gelmeseydi şeref ve namusumla oynamasaydı neden böyle bir şey yapayım?" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Gökhan Baran'ın sanık Kadir Keleş'e yönelik aşağılayıcı konuşmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu belirtiliyor. Sanık Keleş'in beyanına göre, 4 Nisan'da Şişli'de, aralarında sözlü münakaşa geçmesinin ardından evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığı ve Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczaneye geldiği anlatılan iddianamede, sanığın burada maktule iki el ateş ettiği kaydediliyor. İddianamede, sanık Kadir Keleş'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep ediliyor.