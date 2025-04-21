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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

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Yoğun bakımda 6 gündür tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi. Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise, "Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil" dedi.

Kalp rahatsızlığı geçiren ve aort damarı yırtılan daha sonra ise ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, kalbinin çalışmayan sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

"ENFEKSİYON YA DA AKTİF KANAMA BULGUSUNA RASTLANMADI"

Açıklamada, Önder'in geçtiğimiz cumartesi günü planlı bir cerrahi revizyona alındığı belirtildi. Ameliyat sırasında enfeksiyon ya da aktif kanama bulgusuna rastlanmadığı ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

GÖĞSÜ TEKRAR AÇILDI

"Sırrı Bey'e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük."

"KALBİN SAĞ TARAFINDA KASILMALAR BAŞLADI"

Sağ kalbin ilk operasyonda neredeyse hiç kasılmadığı hatırlatılarak, "tam olmasa da belirgin kasılmaya başladığı" aktarıldı. Ayrıca, Önder'in "hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır" ifadesi yer aldı.

"NÖROLOJİK AÇIDAN ENDİŞELERİMİZ YÜKSEK"

Nörolojik durumla ilgili ise endişeler sürüyor. Açıklamanın son bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler'de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek."

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

BAŞHEKİM ÇAVLAN: REFLEKSLERİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Yazılı açıklamadan dakikalar sonra kameralar karşısına geçen Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sadece sternumdaki dikişlerin altından, alt uçtan bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla birtakım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır. Şu an hastamızın hemodinamisi stabildir. Tansiyonu iyi. Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince, biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. ve hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız, nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Ve bu açıdan hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım ve hep birlikte biz çalışmalarımıza devam edelim. Hep birlikte bekleyelim." dedi.

AMELİYATI YAPAN DOKTORU: KALP HALA ÇOK GÜÇSÜZ

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise şunları söyledi:

"Hala daha kalp güçsüz. Vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. İyi bir stabilite yakaladık. İç organlarımız iyi. Daha çok uzun yol var ama kalp açısından iyileşme durumunun olduğunu söyleyebilirim. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor. Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Görüntüleme yapamayınca net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. Tekrar açılmamak üzere göğsü kapattık. Tekrar ameliyat yok."

AĞABEYİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.

Önder'in tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.

Ağabeyini henüz görmediğini dile getiren Önder, "Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin hastane ortamındayız. Hocalarımın verdiği haberlerle yetiniyorum. İçeriye girmesem de olur. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün, hep birlikte görelim." diye konuştu.

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar." bilgisini paylaştı.

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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tez zamanda gitsin bundanda kurtulalım hergun haber oldu anasını

Yorum Beğen51
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

darısı şu baştakilere de artık kurtulsak alayından

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Haber YorumlarıCece Cece:

ALLAH tez zamanda amin

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

ohh

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

hak yolunu bulmuştur inşallah

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Azrail sinyali vermiş.

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

O kadar şehit çocuğunun ahı varken kolay bir ölüm olacağını sanmıyorum

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Haber YorumlarıHakan Atabey:

"Kasılmaya başladı” ifadesi olumlu bir gelişme değil mi? Yani daha önce çalışmayan kalbin sağ tarafı yeniden hareket etmeye başlamış demek olmuyor mu?

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Püsskevütcü Dahil ikisininde Ayni Zamanlarda Agir Hasta Olmalari Zamanlama Manidar DARISI AGALARI OLAN AKKACAAKSARAYLI UZUUUN COBANIN BASINA AMiiiNNN

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Haber Yorumlarısege:

Ameliyata kalbi durmuş olarak giriyor o kadar süre beyin oksijensiz kalmışken uyanması mucize olur. Uyanmazsa beyin ölümü denebilir bu gidişle

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