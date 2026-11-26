VALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Şırnak Valisi Birol Ekici, düzenlenen uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı. Ekici, "Resmi olarak tayin sebebiyle ayrılmak zorundayım ama kalbim Şırnak' ta kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2024'te Şırnak Valiliği'ne atanan Birol Ekici, 25 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi. Yaklaşık 2 yıl 2 ay kentte görev yapan Vali Ekici için Şırnak Valiliği bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlarla tek tek tokalaşarak vedalaşan Vali Ekici, görev süresi boyunca kendisine destek veren Şırnak halkına da teşekkür etti.

'ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM'

Vali Birol Ekici, "2 yıl 2 ay önce, 25 Eylül 2024 tarihinde başladığımız görevden bugün ayrılıyorum. Şırnak daha önce de Antalya ve Gaziantep büyükşehir belediyelerinin kardeş şehri olması dolayısıyla gelip gittiğimiz, insanlarıyla hemhal olduğumuz bir şehir oldu. Burada 2 yıl içerisinde hemşehrilerimin çalışmak için verdiği desteklerden dolayı gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Biz memuruz, memurların bir şekilde tayini çıkıyor. Ama burada güzel dostluklar, güzel kardeşlikler edindik. Ben bütün samimiyetimle şunu söylüyorum, resmi olarak tayin sebebiyle ayrılmak zorundayım ama kalbim Şırnak'ta kaldı. Onu bilmenizi istiyorum" dedi.

'ŞIRNAK BENİM EVİMDİR'

Şırnak halkının misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Ekici, "Burada görev yaptığımız süre boyunca Şırnaklıların misafirperverliğini, bizlere olan yakın ilgi ve desteğini hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım. Şırnak benim evimdir. Hemşehrilerimsiniz" diye konuştu. Vali Ekici, konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak Şırnak'tan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı