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Aşiret liderinin kardeşi dünyaevine girdi, çifte takılanlar dudakları uçuklattı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi Özcan Öter ile Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde, geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşiretinin liderlerinden Cemil Öter'in 27 yaşındaki kardeşi Özcan Öter ile 23 yaşındaki Merve Akpınar, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

350 kilo etli yemeğin hazırlanarak ikram edildiği düğünde yöresel kıyafetli davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar ile havai fişekler eşliğinde halaylar çekti. Metrelerce uzanan halay zinciri de havadan görüntülendi.

Aşiret liderinin kardeşi dünyaevine girdi, çifte 2 kilo altın ve yaklaşık 3 milyon lira para takıldı

ÇİFTE 2 KİLO ALTIN VE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA PARA TAKILDI

Düğünde geline 2 kilo altın, damada 2 milyon 750 bin lira takıldı. Düğüne ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre aşiretlerin liderleri de katıldı.

Aşiret liderinin kardeşi dünyaevine girdi, çifte 2 kilo altın ve yaklaşık 3 milyon lira para takıldı

"BİRLİK, BERABERLİK RUHU GEÇMİŞTEN GELEN BİR KÜLTÜRDÜR"

Jirki aşiret liderlerinden "Cemil Ağa" olarak da anılan Cemil Öter, düğündeki kalabalıkla ilgili olarak, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik, beraberlik ruhu geçmişten gelen bir kültürdür. Herhangi bir siyasi düşüncenin toplanma yeri değildir. Gelemeyenlerin tebrik mesajları da sayamayacağım kadar çok. Bugüne eşlik eden herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Aşiret liderinin kardeşi dünyaevine girdi, çifte 2 kilo altın ve yaklaşık 3 milyon lira para takıldı

Damadın bir diğer ağabeyi Mehmet Salih Öter de "Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan akraba, aşiret, tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu. Damadın yeğeni Fevzi Öter ise "Güzel dileklerini ve takılarını gönderen tüm dost ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çiftimize 2 milyon 750 bin TL ve 2 kilo takı takıldı." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Merve Akpınar Beytüşşebap Şırnak Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Mustafa Samet Cetin:

Ezilmiş halkların mazlum çocukları.. işte demokrasi özgürlük ve insan hakları..

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Erkan SEZGİN:

Uyuşturucu taciri diyecektin herhalde

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mehmet:

kaçakcılık ve kara para.

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Ali :

Devletim bu takılardan verdi almalı; iyi bir kaynak oluşur... :)))

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Köfteci Jardel:

Bölgede yaşayan halk, yoksulluk ve sefalet ile cebelleşirken, şunların israf ve görgüsüzlükte yarışması beni çıldırtıyor.

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