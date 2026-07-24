ŞİÖ Zirvesi'nde Afrika Birliği ile işbirliği gündemi

ÇOLPON- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde, liderlerin ŞİÖ Sekreterliği ile Afrika Birliği arasında işbirliği kurulmasını ele alacağı bildirildi.

ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ülkenin turizm ve kültür merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında yapılacak ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıklarına değinen Yermekbayev, örgütün uluslararası ilişkilerinin daha da genişletilmesine özel önem verileceğini belirterek, "Şanghay İşbirliği Örgütü Sekreterliği ile Afrika Birliği arasında işbirliği kurulmasına ilişkin bir karar, devlet başkanlarının değerlendirmesine sunulacak." dedi.

Yermekbayev, Afrika Birliği ile işbirliği girişimine ek olarak, zirvede ulaştırma, yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji, çevre, sağlık, eğitim, turizm ve acil durum önleme konularında ortaklığı geliştirmeyi amaçlayan belgelerin de görüşülmesinin planlandığını kaydetti.

Zirvede güvenlik konularına da önem verileceğini anımsatan Yermekbayev, liderlerin, "nükleer güvenlik için çok taraflı ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin" bildirgeyi kabul etmeleri için öneride bulunacağını aktardı.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığına övgü

Yermekbayev, mevcut ŞİÖ Dönem Başkanlığını yürüten Kırgızistan'ın kapsamlı ve anlamlı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Kırgızistan tarafı, başkanlığı boyunca yıl dönümü zirvesi için hazırlıkların yüksek bir tempoda yürütülmesini sürekli olarak sağlamış, tüm kilit alanlarda işbirliğini aktif olarak teşvik etmiş ve zengin gündemin şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur." dedi.

ŞİÖ'nün 25. yıl dönümüne adanan zirvenin örgüt tarihi açısından bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Yermekbayev, "Bu zirve teşkilatın geride kalan çeyrek asırlık yolculuğunu özetlemeyi, gelecekteki gelişimi için stratejik kılavuzlar belirlemeyi ve geniş bir yelpazedeki işbirliğine yeni bir siyasi ivme kazandırmayı amaçlamaktadır. Son yılların en kapsamlı belge paketlerinden biri devlet başkanlarının değerlendirmesine sunulacaktır." görüşünü paylaştı.

Kırgızistan'ın zirve hazırlıklarını en üst düzeyde tamamladığını ifade eden Yermekbayev, Dışişleri Bakanlığına, ulusal koordinatörlere ve tüm uzmanlara katkılarından ötürü teşekkür etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Örgütün temelleri 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturduğu Şanghay Beşlisi ile atıldı. Resmen 15 Haziran 2001'de kurulan örgüte, 2001'de Özbekistan, 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2023'te İran, 2024'te Belarus tam üye olmuştu.

Diyalog ortaklığı için 2011'de başvuruda bulunan Türkiye'nin bu statüsü 7 Haziran 2012'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA