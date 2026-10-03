Haberler

Sinop'ta alabora olan teknede ölen gazi polis Numan Şen Bafra'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta alabora olan teknede ölen gazi polis Numan Şen Bafra'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Eylül'de Sinop'ta alabora olan teknede denize düşen gazi polis memuru Numan Şen'in cenazesi, Samsun Bafra'da toprağa verildi. Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'ndeki cenaze namazına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden gazi polis memuru Numan Şen, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şen için Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, Bafra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta 30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan Şen'in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

75 ilde dev operasyon! 714 şüpheli tutuklandı

75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı

Baskın yapılan evden servet çıktı! Polis makine getirip saydı
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?

Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü