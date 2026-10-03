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Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazandı

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Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü borsa ve fon soruşturmasında şok bir finansal hareketlilik tespit edildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, avukat çiftin operasyon öncesinde tek bir hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar TL net kazanç sağladığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev borsa ve fon soruşturmasında kan donduran finansal detaylar ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan avukat çiftin, operasyondan hemen önce tek bir hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar TL net nakit kazanç sağladığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı, usulsüz pay satışı ve borsa fon soruşturması derinleşiyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, soruşturma dosyasındaki şirket bağlantıları ve operasyon öncesi gerçekleşen devasa nakit çıkışları manipülasyon ağını gözler önüne serdi.

TEK HİSSEDE 4,8 MİLYAR LİRALIK DEV SATIŞ

Soruşturma dosyasında en dikkat çekici finansal hareketlilik, Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde avukatlık yapan Yasemin Yavuz Koçyiğit ve eşi Gökhan Koçyiğit'in hesaplarında tespit edildi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat çiftin son bir yıl içinde borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptığı belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, başka hiçbir hisse senedinde işlemi bulunmayan çiftin finansal hareket dökümü şu şekilde gerçekleşti:

  • Toplam ana para yatırımı: Çiftin söz konusu hisseye yatırdığı toplam tutar 2 milyar 320 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
  • Operasyon öncesi çıkış: Adli incelemeler ve fon operasyonu başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını sattılar.
  • 4,8 milyarlık satış: Gerçekleştirilen toplu satışın büyüklüğü 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaştı.
  • 2,5 milyar TL net kar: Çift bu tek hisse operasyonundan toplam 2 milyar 534 milyon TL net nakit kazanç elde etti.

KARI-KOCANIN BİREYSEL KAZANÇ DÖKÜMÜ

Soruşturma dosyasına giren hesap dökümlerinde karı-kocanın bireysel nakit akışı da ortaya konuldu:

  • Gökhan Koçyiğit: Katılımevim paylarına 1 milyar 864 milyon TL yatırdı. Satışların ardından 3 milyar 924 milyon TL tahsil ederek 2 milyar 60 milyon TL net kazanç sağladı.
  • Avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit: Aynı hisseye 456 milyon TL yatırdı. Satış sürecinde 930 milyon TL tahsilat gerçekleştirerek 474 milyon TL net kar elde etti.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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