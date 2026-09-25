Sinemalarda bu hafta 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor, Avengers de vizyona giriyor

Sinemalarda bu hafta 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor, Avengers de vizyona giriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson ve Chris Evans'ın rol aldığı 'Avengers Endgame: Encore' ile Jason Statham ve Annabelle Wallis'in başrolde olduğu aksiyon filmi 'İsyan' öne çıkıyor.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında başrollerinde Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans'ın yer aldığı "Avengers Endgame: Encore" ile Jason Statham ve Annabelle Wallis'in başrolde olduğu aksiyon türündeki "İsyan" yer alıyor.
İşte o filmler:
Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri
Film, ters giden bir büyü sonucu derin bir uykuya dalan nişanlısı Barbara'yı kurtarmak isteyen ölümsüz Drybone'un, Yaşam İksiri'ni bulmak için sakar bir şövalyeyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.
Tür : Animasyon
Yönetmen: Roman Artemyev
Kartopu Oyunları
Hans Christian Andersen'in ünlü Karlar Kraliçesi masalından esinlenen film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için Kuzey Işıkları'nın izinde bir yolculuğa çıkan Gerda'nın hikayesini anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Bente Lohne
Üç Harfliler: Mühür
Film; Falcı Müzeyyen'in, sırlarla dolu bir konakta yaşayan Fatma ve ailesinin çekildikleri karanlığa çözüm bulmaya çalışmasını anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Mert Uzunmehmet
Oyuncular: Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti
İsyan
İş insanı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed, peşine düşenlerden kaçarken cinayetin ardındaki gerçeği araştırmaya başlar. İzler onu bir kargo gemisinde faaliyet gösteren yasa dışı bir şebekeye ve büyük bir komploya götürür.
Tür: Aksiyon
Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester
Yönetmen: Jean-François Richet
Kediler Firarda: Mısır Operasyonu
Film, Hermitage'taki olayların iki yıl sonrasında Maurice, Vincent ve Cleopatra'nın yeni bir maceraya atılma isteğini konu alıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy
Damat Mektebi
Köyün gençlerinin evlenememesi üzerine yıllar sonra memleketine dönen Miran, onları değiştirmek için bir Damat Mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsar.
Tür: Komedi
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın
Yönetmen: M. Hakan Kurşun
Avengers Endgame: Encore
Film, Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'yle yarattığı yıkımın ardından hayatta kalan Avengers üyelerinin kaybettiklerini geri getirmek ve dünyayı kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor. Kuantum Bölgesi'nden kurtulan Ant-Man'in ekibe katılmasıyla kahramanlar, Thanos'un kurduğu düzeni değiştirmek için yeniden bir araya geliyor.
Tür: A ksiyon
Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Charlie ve Harper: Her Şeye Rağmen
Harper ve Charlie, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için başka bir şehre taşınır. Harper, şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie, kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat, zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar.
Tür: Dram
Yönetmen: Tom Dean, Mac Eldridge
Oyuncular: Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Cirillo
Kristal Gezegen: Yeni Dünya
Kolonileştirilen Kristal Gezegen'de 11 yaşındaki Rea, bir canavar yüzünden annesinden ayrı düşen yavru yaratık Burgy ile dost olur. Rea, Burgy'yi annesine kavuşturmaya çalışırken; Burgy'nin yeteneklerini kendi çıkarı uğruna kullanmak isteyen acımasız Vali ile yolları kesişince tehlikeli bir görevle karşı karşıya kalır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Arsen A. Ostojic
Kahraman Köpek Charlie
Kahraman Köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Puddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Shea Wageman