Sinemalarda bu hafta 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor, Avengers de vizyona giriyor

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(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında başrollerinde Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans'ın yer aldığı "Avengers Endgame: Encore" ile Jason Statham ve Annabelle Wallis'in başrolde olduğu aksiyon türündeki "İsyan" yer alıyor.

İşte o filmler:

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Film, ters giden bir büyü sonucu derin bir uykuya dalan nişanlısı Barbara'yı kurtarmak isteyen ölümsüz Drybone'un, Yaşam İksiri'ni bulmak için sakar bir şövalyeyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Tür : Animasyon

Yönetmen: Roman Artemyev

Kartopu Oyunları

Hans Christian Andersen'in ünlü Karlar Kraliçesi masalından esinlenen film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için Kuzey Işıkları'nın izinde bir yolculuğa çıkan Gerda'nın hikayesini anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Bente Lohne

Üç Harfliler: Mühür

Film; Falcı Müzeyyen'in, sırlarla dolu bir konakta yaşayan Fatma ve ailesinin çekildikleri karanlığa çözüm bulmaya çalışmasını anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti

İsyan

İş insanı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed, peşine düşenlerden kaçarken cinayetin ardındaki gerçeği araştırmaya başlar. İzler onu bir kargo gemisinde faaliyet gösteren yasa dışı bir şebekeye ve büyük bir komploya götürür.

Tür: Aksiyon

Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester

Yönetmen: Jean-François Richet

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

Film, Hermitage'taki olayların iki yıl sonrasında Maurice, Vincent ve Cleopatra'nın yeni bir maceraya atılma isteğini konu alıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Damat Mektebi

Köyün gençlerinin evlenememesi üzerine yıllar sonra memleketine dönen Miran, onları değiştirmek için bir Damat Mektebi kurarak köydeki yerleşik düzeni sarsar.

Tür: Komedi

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın

Yönetmen: M. Hakan Kurşun

Avengers Endgame: Encore

Film, Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'yle yarattığı yıkımın ardından hayatta kalan Avengers üyelerinin kaybettiklerini geri getirmek ve dünyayı kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor. Kuantum Bölgesi'nden kurtulan Ant-Man'in ekibe katılmasıyla kahramanlar, Thanos'un kurduğu düzeni değiştirmek için yeniden bir araya geliyor.

Tür: A ksiyon

Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Charlie ve Harper: Her Şeye Rağmen

Harper ve Charlie, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için başka bir şehre taşınır. Harper, şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie, kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat, zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Tom Dean, Mac Eldridge

Oyuncular: Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Cirillo

Kristal Gezegen: Yeni Dünya

Kolonileştirilen Kristal Gezegen'de 11 yaşındaki Rea, bir canavar yüzünden annesinden ayrı düşen yavru yaratık Burgy ile dost olur. Rea, Burgy'yi annesine kavuşturmaya çalışırken; Burgy'nin yeteneklerini kendi çıkarı uğruna kullanmak isteyen acımasız Vali ile yolları kesişince tehlikeli bir görevle karşı karşıya kalır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Arsen A. Ostojic

Kahraman Köpek Charlie

Kahraman Köpek Charlie, uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra kazandığı olağanüstü güçleri, dünyayı tehdit eden kedi Puddy'ye karşı sevdiklerini korumak için kullanır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Shea Wageman

Kaynak: ANKA