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Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

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Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum Haber Videosunu İzle
Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum
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İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. 21 Eylül'deki operasyonda 33 şüpheli tutuklandı, 32 şirkete TMSF kayyım atandı, 2 bin 11 gayrimenkule el konuldu.

  • İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 74 şüpheli yakalandı.
  • Operasyon kapsamında 32 şirkete TMSF kayyım olarak atandı; 2 bin 11 gayrimenkul, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
  • Yakalanan 74 şüpheliden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 şirkete, 2 bin 11 gayrimenkule, 1 otele, 86 motorlu araca, 2 yata ve 42 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi.

5 SUÇLAMAYLA İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarına yönelik çalışma başlattı. 

PARA TRAFİĞİ VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli miktarda dövizin ülkeye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek danışıklı gayrimenkul satışları yapıldığı belirlendi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 32 şirkete el konulurken, TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca 2 bin 11 gayrimenkul, İstanbul'da 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 74 şüpheliden 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 20'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

İ D A M şart.

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