Sinan Ateş'in Ölümü Davasında Yargılama Devam Ediyor

ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle hukuka, kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, sanıklar, taraf avukatları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP milletvekilleri Murat Bakan ve Gül Çiftçi katıldı. İletişim Başkanlığı basın kartı sahibi olmayan gazeteciler, duruşma salonuna alınmadı. Mahkeme Başkanı konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıyor. Bizim kimin basın mensubu olup olmadığına dair belirleme yetkimiz yok. Bu yetki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda. Biz 'Bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız. Bu yüzden de yeni basın kartı olanları sadece duruşmaya alıyoruz" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal'ın avukatının duruşmanın kapalı yapılmasına yönelik dilekçe verdiğini, bunun oy birliğiyle reddedildiğini belirtti. Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'e Eray Özyağcı dışında ateş edenin olmadığına ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim ve kendisi insan üstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt'un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum; çünkü Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum" dedi.

Sanık Çep ise "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazmış. Yerden seken tozları görüyor, mandıra arabasını görüyor, arabanın içindeki görgü tanığını rapora yazmıyor, bari bunları da yazsaydı" ifadelerinde bulundu. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Verilen aranın ardından devam eden duruşmada Cumhuriyet savcısı söz aldı. Savcı, tevsii tahkikat taleplerinin bu aşamada dava dosyasına bir katkı sağlamayacağını belirterek, reddedilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı tüm taleplerin reddedildiğini belirtti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, savcılık mütalaasına karşı söz alarak, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. İddia makamı milletimiz, devletimiz, yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de esas itibarı ile Türk milleti adına karar verir. Yani Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması, milletimizin birlik ve barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önemlidir. Başkalarının ölmemesi, başka insanların suçlu olmaması için sabırla, acıyla adaletin gerçekleşmesi gerekir. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın yaşaması, huzur ve mutluluk içinde Rabb'ine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal ne makam ne hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle hukuka, kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.

'PARA İÇİN YAPTILAR'

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ise sanıkların yüzlerini görmek istemediğini belirterek, "Cenabıallah'a havale ediyorum. Bunların bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının, babalarının yüzüne bakamasınlar. Bizi yaktığı yerlerden yansınlar, aynı şekilde yargılansınlar. Utanmadan insan içine çıkabileceklerse ben bunlara bir şey demiyorum. Bunlar para için yaptılar bunu, benim oğluma vurulan kurşundan başka hiçbir şey benim canımı acıtmaz. Benim oğlumun katillerini söylesinler. 2 tane yavru yetim bırakılır mıydı? Bu kadar insan, çok mu korktunuz? Sinan bir zerreydi. Kimseye hakaret etmek istemiyorum. Diliyorum Allah'tan benim yandığım yerden yansınlar. Oğlum kimseye bir şey yapmadı. Ne istediler? Söyleyecekler gerçek katilleri, ben de diyeceğim ki 'Tamam.' Söyleyeceklerim bu kadar. Benim oğlumun katilleri dışarıda hakim bey, bunu siz de göreceksiniz. Allah büyük" ifadelerini kullandı.

Saniye Ateş'in konuşması sırasında 'Amin' diyen bir izleyici, mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak salondan çıkarıldı.

Sinan Ateş'in kardeşi Sevda Ateş ise "Adaleti sağlayacağınıza inanıyorum, güveniyorum; ama belki görmeyiz. Allah'ın adaletinden hiçbirisi kaçamayacak" dedi.

Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan müşteki Selman Bozkurt da devlete ve yüce Türk adaletine güvendiğini belirterek, suçluların en ağır cezayı almasını diledi. Bozkurt, kararı bekledikleri dile getirdi.

'İTİRAFÇI OLUN, GERÇEK KATİLLERİ SÖYLEYİN'

Sinan Ateş'in kız kardeşi Selma Kazanç, "Babam evlat acısıyla öldü. Allah, evlat acısını bize yaşatanların hepsine yaşatsın. Hakkımızı helal etmiyoruz; ama adaleti görmek istiyoruz. Yüce adaleti bu dünyada görmek istiyoruz. Eğer ki Sinan Ateş'in katilleri bugün sokakta yakalanmazsa nasıl ki bir polisimiz şehit oldu, yarın Sinan Ateş gibi hakimler de şehit olacak, polisler de şehit olacak, doktorlar da şehit olacak. Çünkü bizler adaleti arıyoruz. Sinan'ın geri gelmeyeceğini biz biliyoruz. Bu davayı da hayatımız boyunca devam ettireceğiz. Biz öldükten sonra çocuklarımız bu davayı devam ettirecek. Sinan Ateş'in adı unutulmayacak, sizde katil ve azmettirici olarak ömür boyu kara bir leke olarak kalacak. Gelip itirafçı olun, gerçek katilleri söyleyin" dedi.

Duruşma devam ediyor.