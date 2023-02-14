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Şile'de sahile vuran deniz mayını patladı; restoran zarar gördü

Güncel Haberler

ŞİLE'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı.

ŞİLE'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz'e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şile Güncel Haberler

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