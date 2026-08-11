Şile Belediyesi iddianamesinde 35. Şile Bezi Festivali'nde kamunun zarara uğratıldığı iddiası

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluşturulduğu ifade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonundaki son silinenler kısmında bir listenin fotoğrafının ele geçirildiği belirtilen iddianamede, görseldeki "alınanlar" başlığında "Konser Firması 3.000.000" yazdığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Kalkan" mahlaslı gizli tanığın beyanlarına yer verildi.

Gizli tanık, 2024 Yılı Şile Bezi Festivali için yapılan ihalenin doğrudan temin yoluyla gerçekleştiğini belirterek, "İhaleyi istedikleri kişiye verdiklerini duydum. Bu ihalenin miktarının doğrudan temine elverişli olmamasına rağmen belediye başkanı tarafından kültür müdürü Esin Pamir'in tehdit edilerek bu ihaleyi zorla imzalattığını duydum. İhalenin bedeli 38 milyon lira olarak biliniyor." dedi.

Festivalde sahne alan sanatçıların tanık olarak ifadeleri alındı

İddianamede, Sur Müzik Organizasyon tarafından düzenlenen 35. Şile Bezi Festivali detaylı incelenerek, 1 hafta süren festivalde sahne alan sanatçıların tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi.

Farklı sürelerde sahnede kaldıklarını belirten sanatçılardan Sıla Gençoğlu, konser için 625 bin lira, Melek Mosso 312 bin 500 lira, Can Bonomo 250 bin lira, Sena Şener 50 bin lira, Erdal Erzincan 37 bin 500 lira, Gazapizm olarak tanınan Anıl Murat Acar 200 bin lira, Atiye 50 bin lira, Babazula olarak tanınan grup 25 bin lira, Buray 250 bin lira ve Zeynep Karatağ 200 bin lira aldığını belirtti.

Sahne alan bu sanatçılar ayrıca Sur Müzik Organizasyon tarafından kendilerine yapılan havale makbuzlarını savcılığa da sundu.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren sanık Arif Sevik'in beyanına yer verildi.

Sevik, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri Ltd. Şti'de pazarlamacı olarak çalıştığını, bu şirketin Berkant Acil'e ait Koşan Adam şirketine bağlı olduğunu kaydetti.

Koşan Adam şirketinin organizasyon işi yaptığını, kendisinin de bu şirket adına organizasyon işleriyle uğraştığını anlatan Sevik, Sur Müzik Org. Ses Işık Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti'nin sahibinin Mehmet Sait Köse olduğunu ve Şile Belediyesinin düzenlemiş olduğu 2024 yılındaki Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini aldığını ifade etti.

Sevik, Sur Müzik şirketiyle Koşan Adam şirketinin aralarında protokol düzenlediğini ve festivali Koşan Adam şirketinin organize ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası 35. Şile Bezi Festivali ile alakalı olarak, Şile'den aynı mahalleden tanımış olduğum Furkan Yapıcı benimle iletişime geçti. Şile Bezi Festivali organizasyonu işi olduğunu söyledi. Koşan Adam şirketinin sahibi Berkant Acil, Furkan Yapıcı ve Şile Belediyesinin Kültür ekibiyle görüşmelere başladık. Belediye Başkanı da festival öncesinde Kartal'da Berkant Acil'in ofisine geldi. Ofiste Oğuz, Furkan, ben, Belediye Başkanı ve firmamız yetkilileri vardı. Festivale çıkacak sanatçılar konusunda konuşmalar geçti. Festivali her şey dahil 29 milyon lira artı KDV olmak üzere organizasyon işini aldık. Koşan Adam isimli şirketin vergisel anlamda ve maddi olarak problemleri bulunmaktaydı. Sanatçılara önden ödeme yapılması gerekiyordu. Bu nedenle festival ihalesine Sur Müzik şirketi girdi. Koşan Adam isimli şirket de festivalin organizasyonu için kendi aralarında Sur Müzik ile sözleşme imzaladılar."

Berkant Acil'in ifadesi

İddianamede beyanına yer verilen sanık Berkant Acil ise Arif Sevik'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nin ilk hak edişinin ödemesi yapılmayınca kendisini aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel Kalem Oğuz'un, hak ediş ödemesinin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Ben de kendisine, 'Ben paramı bilirim, kendi aranızda çözün.' dedim. Daha sonra ne yaptı bilmiyorum. Belediye hak edişleri yatırmıyordu. Bu sebepten dolayı ben de Sur Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse de zor durumda kalmıştık. Festival esnasında yardımcım Gözde'yi Arif arıyor ve belediyenin 4 telsiz, 4 iphone 15 Pro Max ve AirPods'u sahada kullanmak istediğini söylüyor. Ben de telefon ve AirPods'ların Koşan Adam firmasından alınmasını ve teslim edilmesini söyledim. Telefonları festival boyunca kullanıp daha sonra bize iade edeceklerdi fakat festival bitmesine rağmen telefonlar iade edilmedi. Hatta ben bu konuyu Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya söyledim. O da telefonlardan bilgisi olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine en azından belediyeye demirbaş kaydını yapın dedim."

Konserde sadece sanatçıların ayarlanması kısmında yer aldığını belirten Acil, Sur Müzik'in ihaleyi nasıl aldığına dair bir bilgisinin olmadığını, kendisinin birçok belediyenin ihalesini alan firmalara sanatçı temin ettiğini dile getirdi.

Sanık Acil, işinin sanatçı organize etmek olduğunu kaydederek, şunları anlattı:

"İhaleyi alan firma bana gelir, sanatçıları ister. Ben de sanatçılardan teklifleri alır, günlerini kapatır, iş yaparım. Genelde ihale öncesinde belediye sanatçı araştırması yapar, sanatçıların kim olduğu veya kim olması gerektiği araştırılır. Daha sonra ihaleye çıkılır. İlgili belediye sanatçıların gününü kapatmazsa o sanatçı riske girebilir, başka bir yere gidebilir, bu sebepten dolayı ihale öncesi sanatçılar rezerve edilir. Ben kendi çalışmış olduğum sanatçıları ilgili belediyenin konser vereceği günle alakalı rezerve ederim. Hatta ilgili belediyeye ihaleyi hangi firma alırsa bizle çalışmasını söylemelerini talep ederim. Bizden de fiyat almalarını isterim. Bazen ihaleyi alan firma bizimle çalışmak istemiyor, kendi sanatçı tedarikçilerinden sanatçıları temin ediyorlar. Zaten bir sanatçının konser için adının geçtiği duyulduğunda otomatik olarak kaşesi artıyor. Biz de para kazanabilmek ve çok da fahiş bir fiyat ödenmemesi amacıyla dengede tutmaya çalışıyoruz. Sur Müzik'in belediyeyle ilişkisini bilmem. Ödemeler aksadıktan sonra ödemelerin yapılması konusunda sürece ben dahil oldum çünkü benim de alacağım vardı. Ayrıca, sanatçıları garanti eden firma bendim. Sanatçılar beni sıkıştırıyordu. Bu sebepten dolayı belediye yetkilileriyle hak edişleri ödememeleri sonrasında görüştüm. Berna Avcı ile bu konuyu defaten görüştük. Sur Müzik sahibi Mehmet Sait Köse belediye yetkililerini tanımaz. Ben suç işlemedim, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Şile Bezi Festivali'yle ilgili bilirkişi raporu

Soruşturma kapsamında 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi hakkında alınan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.

Raporda, festivalin hizmet alımı sürecinin baştan sona kurgusal olup, resmi yüklenici olarak gösterilen Sur Müzik firmasının paravan olduğu, asıl amacın fiili organizatör Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve bu yolla kamu kaynaklarını zimmete geçirmek olduğu belirtildi.

Raporda, belediye bütçesinden ödenen 29 milyon 235 bin liralık bedelin, tanık beyanları ve mali analizler sonucunda tespit edilen yaklaşık 20 milyon 858 bin 333 liralık kısmının hizmetin fiili maliyetiyle ilgisi olmadığı, süreci meşrulaştırmak ve denetimi yanıltmak amacıyla kullanılan "Hizmet Alım Kabul Tutanağı" ve bazı sanatçılara ait "Yetki Belgeleri" gibi resmi belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği kaydedildi.

İddianamede, Şile Belediyesi tarafından Sur Müzik'e ihale edilen konserde sanatçı olarak yer alan Haluk Levent'e doğrudan bir para aktarımının bulunmadığı belirtilerek, Berkant Acil'in finansal hareketlerinde eşi Çiğdem Acil, kardeşleri Nural Acil, Hacer Ertit ve Haluk Levent'in de yer aldığı ifade edildi.

İddianamede, Haluk Levent ile gerçekleşen 96,3 milyon liralık işlem hacminin büyüklüğü dikkate alındığında bu transferlerin ticari veya borç ilişkisini aşan, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulması amacı taşıyabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Festivali Koşan Adam firmasının yaptığı fakat paravan olarak Sur Müzik isimli firmanın kullanıldığı aktarılan iddianamede, etkinliğe katılan sanatçıların beyanlarında Sur Müzik isimli firmayı tanımadıklarını ifade ettikleri fakat verilen yetki belgelerinin Sur Müzik adına düzenlendiği kaydedildi. İddianamede, sanatçıların yetki belgesi vermediklerini beyan ettiği Sur Müzik firmasının paravan olarak kullanıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı ve bilirkişi raporuna göre 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararının bulunduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Berkant Acil'in "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: AA