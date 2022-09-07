Sıla'nın katili: Cinayeti kabul ediyorum

GİRESUN'da, eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Suçunu itiraf eden Gökçek, " Sıla'nın elinde bıçaklar vardı. Bıçakları gösterip, tehditler savurdu. Bana saldıracağı sırada elini tutarak bıçağı aldım. Sonra neler yaşandı, hatırlamıyorum. Cinayeti kabul ediyorum" dedi.

Ankara'da şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, iddiaya göre, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

Duruşma, beyanların ardından 29 Kasım'a ertelendi.