Siirt'te '20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik' paneli düzenlendi

Siirt'te denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı dolayısıyla "20'nci Yılında Türkiye'de Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi (SİÜ) işbirliğiyle İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya panelin açılışında yaptığı konuşmada, denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz yöntemi değil, insanı merkeze alan, toplumsal barışı güçlendirmeyi hedefleyen, adalet ve vicdanı buluşturan önemli bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu sistemin, uygulanmaya başladığı 2005 yılından bu yana önemli bir gelişme gösterdiğini ifade eden Kızılkaya, "Sistem, hukukun üstünlüğü, insan onuru ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuştur. Bugün gelinen noktada denetimli serbestlik, suçla mücadelede önleyici, infaz sürecinde iyileştirici, bireyin yeniden topluma kazandırılmasında ise rehberlik edici bir rol üstlenmektedir. Temel amaç bireyi yalnızca cezalandırmak değil, ıslah etmek, rehabilite etmek ve topluma uyumunu sağlamaktır." dedi.

Denetimli serbestlik sürecinde paydaş kurumların büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kızılkaya, bu sisteminin başarısının yalnızca mevzuatla değil, insana dokunan, sorumluluk bilinci yüksek bir kamu anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

Kızılkaya, denetimli serbestlik uygulamalarının, aile yapısının korunmasına, suç tekrarının azaltılmasına ve bireyin üretken bir şekilde topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Bu yönüyle sistemin, sadece bir adalet hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmeyi ve sosyal kalkınmayı destekleyen güçlü bir model olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle vurgulamak isterim ki bu başarının arkasında adalet teşkilatımızın özverili çalışmaları, kolluk kuvvetlerimizin desteği, kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin işbirliği bulunmaktadır. Bu çok paydaşlı yapı, denetimli serbestlik sisteminin en güçlü yönlerinden biridir. Mülki idare amirleri olarak bizler, kamu düzeni ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin sahadaki temsilcileri olma sorumluluğunu da taşımaktayız."

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun da denetimli serbestlik uygulamasının önemine değinerek, panelin denetimli serbestlik adına geçmiş deneyimlerin paylaşılmasına, iyi uygulamaların değerlendirilmesine ve geleceğe yönelik yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.

Daha sonra panele geçildi.

Panelin moderatörlüğünü de yapan Başsavcı Coşkun'un, "Denetimli Serbestlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi ve Avrupa Ülkeleri ile Kıyaslanması" konulu sunumunun ardından Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, SİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kaan Demirbaş ve SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Gaffar Derin de sunum yaptı.

Konuşmacılara plaket takdim edildi.

Panele, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, hakim ve savcılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.