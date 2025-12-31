Haberler

Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve dün ABD'den Türkiye'ye dönüşünde jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılığa verdiği ifadenin ardından sevk edildiği hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

  • Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda ABD'den dönüşü sırasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, dün ABD'den dönüşü sırasında jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alındıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Subaşı, ardından da ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle buradan ayrıldı. Subaşı, ifade işlemleri sonrasında ise kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye getirilen Şeyma Subaşı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Subaşı, Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir tespih fotoğrafına yer verdiği bir diğer paylaşımına ise, "El-Hafız" notunu düşmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFurkan inci:

acun abi halletmistir yoksa donmezdi bu kadın

Haber YorumlarıDerunum:

Bu sene buradakilere verecek, diğer ülkeler bıktı artık.

Haber YorumlarıDüşünür:

Demekki garantiyi almıskı ülkeye dönmüş

Haber YorumlarıBandorma:

Kapalı halini sosyal medyalarından sevenleriyle paylaşır artık :)

