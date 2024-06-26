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Sevda Erdan Kılıç'tan 'Konak Bilsem' Açıklaması: "Bir Okulun Sadece Üçüncü Katına Hapsetmek AKP'nin Bilim ve Sanat Düşmanlığının Yansımasıdır"

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Valiliği’nin deprem gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Konak BİLSEM binasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, “Sınavla seçilmiş, yüzde 2’lik başarı diliminde olan üstün yetenekli çocukları geleceğe hazırlayan tek kamu eğitim kurumu BİLSEM’dir. Bizim bu kurumu sarıp sarmalamamız lazımken onu başka bir okulun sadece 3’üncü katına hapsederek eğitim ve öğretimini sürdürmesini sağlamaya çalışmak AKP’nin bilim ve sanat düşmanlığının yansımasıdır” diye konuştu.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Valiliği'nin deprem gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Konak BİLSEM binasını TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, "Sınavla seçilmiş, yüzde 2'lik başarı diliminde olan üstün yetenekli çocukları geleceğe hazırlayan tek kamu eğitim kurumu BİLSEM'dir. Bizim bu kurumu sarıp sarmalamamız lazımken onu başka bir okulun sadece 3'üncü katına hapsederek eğitim ve öğretimini sürdürmesini sağlamaya çalışmak AKP'nin bilim ve sanat düşmanlığının yansımasıdır" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Valiliği'nin deprem gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Konak Bilsem binasını Meclis gündemine taşıdı. 780 öğrencisi ve 35 bilim ve sanat atölyesi ile laboratuvarları, matematik müzesi ve geniş kütüphanesi bulunan Merkezin akıbetini soran Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Kılıç, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir depreminden sonra hasar gören BİLSEM'in Konak Kampüsü depremin üzerinden yıllar geçtikten sonra yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kampüs yıkıldıktan sonra tekrar yapılacak mı, nerede yapılacak ve ne zaman yapılacak soruları kurumun paydaşları tarafından merakla bekleniyor. Bir başka cevap arayan soru ise; madem İzmir depreminden sonra bu binalar hasar aldı, neden yıllarca eğitim öğretime devam edildi? Neden yüzlerce öğrenci ile öğretmenlerin ve görevli personellerin hayatı tehlikeye atıldı? Burada büyük bir tedbirsizlik, plansızlık ve ciddiyetsizlik olduğu ortada. Sınavla seçilmiş, yüzde 2'lik başarı diliminde olan üstün yetenekli çocukları geleceğe hazırlayan tek kamu eğitim kurumu BİLSEM'dir. Bizim bu kurumu sarıp sarmalamamız lazımken onu başka bir okulun sadece 3'üncü katına hapsederek eğitim ve öğretimini sürdürmesini sağlamaya çalışmak AKP'nin bilim ve sanat düşmanlığının yansımasıdır. Burada önemli olan nokta, BİLSEM'in sadece fiziksel bir yer olmaktan öte, bilimsel keşiflerin, sanatsal yeniliklerin yeşereceği bir ortam olmasıdır. Bu öğrenciler; uluslararası arenalarda başarılar elde ediyor, bilimsel makaleler yayımlıyorlar. Ancak, şimdi karşılarına çıkan bu engeller geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin potansiyelini köreltebilir. Bu eğitim kurumunun özgün projeler üretebilmesi için uygun bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. 780 öğrencisi, 35 bilim ve sanat atölyesi ile tam teşekküllü fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuvarları, ayrıca Avrupa'nın en büyük matematik müzesi ve geniş kütüphanesi bulunan kurumun bir okul binasının üçüncü katındaki 8 derslik ve 3 malzeme odasına sığması mümkün değildir. Acilen bakanlığın konuyla ilgili tedbir alması gerekmektedir."

Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e BİLSEM Kampüsü ile ilgili şu soruları yöneltti:

"Yıkılacak BİLSEM binasının yerine ne yapılacak ve kurumun daimi yerleşim yeri neresi olacaktır? Yeni binanın yapımı için bir proje ve takvim belirlenmiş midir?

Geçici olarak taşınacak Necatibey Ortaokulu binasının BİLSEM'in eğitim ihtiyaçlarını karşılaması mümkün müdür? Laboratuvar, atölye ve özel eğitim gereksinimlerini karşılayacak ek düzenlemeler yapılacak mıdır?

BİLSEM'in yapısına uygun olarak projelendirilmiş bir Bilim ve Sanat Merkezi binası tahsisi için çalışmalar yapılmakta mıdır? Bu konuda hangi adımlar atılacaktır? Eğitim kalitesinin devamlılığını sağlamak ve öğrenci velilerinin memnuniyetini korumak için ne tür önlemler alınacaktır? Öğrenci kayıtlarının başka kurumlara kayması durumunda doğacak olası kayıplar nasıl telafi edilecektir?

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi kampüsünün yıkım kararı ne zaman alınmıştır? Depremde hasar gören bu binaların yıkılması gerekiyorsa neden şimdiye kadar beklenmiştir? Depreme dayanıksız bu binalarda yıllarca eğitim ve öğretime devam edilmesi hakkında bakanlığınızın görüşleri nelerdir? Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi ile personellerinin hayatlarının tehlikeye atıldığını düşünüyor musunuz? Bu binalarda depremden sonra eğitim ve öğretime devam edilmesi kararı hangi kurum ve kimler tarafından alınmıştır? Bu durum cinayete davetiye çıkarmaktır. Bu kurumdaki sorumlular hakkında bir soruşturma veya disiplin işlemi uygulanmış mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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