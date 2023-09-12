SEV Anaokulu ve Ortaokulu Çekmeköy'deki yeni kampüsüne taşındı

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 150 yıllık köklü geleneği ve çağdaş eğitim anlayışıyla nitelikli eğitimi ileriye taşıma ve geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle SEV Anaokulu ve Ortaokulu'nu Çekmeköy'deki yeni kampüsüne taşıdı.

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 150 yıllık köklü geleneği ve çağdaş eğitim anlayışıyla nitelikli eğitimi ileriye taşıma ve geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle SEV Anaokulu ve Ortaokulu'nu Çekmeköy'deki yeni kampüsüne taşıdı.

Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (SEV) yapılan açıklamaya göre, SEV Anaokulu ve Ortaokulu'nun Çekmeköy'deki yeni kampüsü, öğrenci, veli, öğretmen, eğitim yöneticileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla yeni eğitim ve öğretim yılına kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, yeni kampüsün inşasında iki temel yaklaşımları olduğunu belirterek, "Birincisi eğitimde sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda içinde yaşadığımız gezegene duyarlı bir çevre yaratmak, ikincisi ise hızlı bir dönüşüm içindeki eğitim dünyasının gelecekteki ihtiyaçlarına şimdiden hazır olmak. Elektrikli araç şarj istasyonlarından biyoçeşitliliği destekleyen peyzaj tasarımına, yağmur suyunu biriktiren sulama sisteminden çatıda kurulu güneş panellerine kadar karbon ayak izimizi en aza indirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Kampüsümüz, yeni nesil eğitimi sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak"

Hedeflerini karbon nötr bir okul olmak olarak açıklayan Erkol, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilen çevre dostu bina sertifikasyon sistemi LEED'e başvuru yaptıklarını ve sürecin devam ettiğini aktardı.

Erkol, dünyada eğitimin hızlı bir dönüşüm içinde olduğuna vurgu yaparak, "Eğitimde yaşanan hızlı dönüşüme hazır olmayı ve geleceğin eğitiminde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Teknolojinin de etkisiyle öğrenme ortamları hızla değişirken öğrenciler de artık 'yeni nesil öğrenen'lere dönüşüyorlar. Artık onları sadece eğitmeye değil, eğitimi onlarla birlikte tasarlamaya ve kurmaya odaklanıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi; onların akademik, sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini aynı anda sağlayarak, dönüşen ve dönüştüren bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Yeni kampüsümüz, sınıfları, ortak alanları, teknolojik altyapısı, oditoryumu, atölyeleri, sergi ve gösteri alanları ve 3 bin 500 metrekarelik spor kompleksiyle en ince detayına kadar özenle inşa edildi. Kampüsümüz, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte yeni nesil eğitimi sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

720 öğrenci kapasitesine sahip

Açıklamaya göre, 28 bin metrekare arsa alanında toplam 16 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip yeni kampüste, en gelişmiş teknolojik imkanlar ve alt yapıyla donatılmış sınıfların yanı sıra 600 metrekarelik modern kütüphane ve 3 bin 500 metrekarelik geniş spor kompleksi de yer alıyor. SEV Anaokulu ve Ortaokulu Çekmeköy Kampüsü'nde, 720 öğrenci öğrenim görebiliyor.

Yeni kampüs, proje aşamasından itibaren, 1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan LEED Sistemi standartları hedeflenerek planlandı. LEED için başvurular yapıldı ve sertifikasyon süreci devam ediyor.

Karbon nötr kampüs hedefi

Kampüste öğrencilerin servisle ulaşımının desteklenmesi ve otopark alanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasıyla bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyonların azaltılması hedeflendi, biyoçeşitlilik sağlayan peyzaj tasarımı yapıldı ve arazideki yeşil alan miktarı artırıldı. Okul çatılarına güneş panelleri yerleştirildi. Kampüsteki çatı ve peyzaj sert zeminlerinden yağmur suyu toplanması ve bu suyun sulama sisteminde kullanılması planlandı. Sulamada şebeke suyu kullanımının azaltılmasıyla EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre yaklaşık yüzde 70 oranında su tasarrufu yapılması hedeflendi.

Kampüs tasarımında, emisyon azaltımı sağlamak ve yıllık enerji tüketiminden kaynaklı karbon salımını denkleştirmek için karbon kredisi satın alındı ve karbon nötr bir okul olma hedefi verildi.

Yeni kampüste öğretim sürecinde sıklıkla yer alan Global İklim Krizi Farkındalık Programı ile uyumlu projelere de eşlik edecek bir ekosistem tasarımı planlandı. Sürdürülebilir bir dünya için insanın geleceğinin şekillendiği okul ortamında, dünyanın geleceğini de şekillendirecek projelerle bilinçli bir nesil yetiştirilmesi hedeflendi.

Yeni nesil öğrenenler için yeni nesil kampüs

Cumhuriyetin 100. yılında açılan SEV Anaokulu ve Ortaokulu Çekmeköy Kampüsü, alanında uzman eğitimciler ve mimarlar rehberliğinde inşa edildi. Kampüsün ayrıntıları eğitim kadrosu ve öğrencilerle birlikte tasarlandı. Her bir metrekaresi sadece günümüzün değil geleceğin eğitimi ve öğrenenleri hedeflenerek tasarlanan kampüste, bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel esenliğine katkı sağlayacak öğrenme ortamları planlandı. Sınıfların tasarımı da öğrenci merkezli, eğitim teknolojileri ile donanmış, aktif öğrenmeyi destekleyen ve çevresel duyarlılığı artıracak şekilde yapıldı.

SEV açıklamasında, belirsizliklerin hakim olduğu hızlı değişim dünyasında okulların organizasyon olarak en önemli görevlerinin, öğrencilerin gerçek yaşam rolleri üstlendikleri bir ortamda hayata hazırlanmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Bu sebeple okulların kurum olarak, sistematik sorun çözme, yeniliklere uyum sağlama, hızlı test etme, geçmiş deneyimlerden öğrenme ve topluluk olarak öğrenme odağında yeni bir organizasyona dönüşmesi gerektiği belirtilen açıklamaya göre, yeni kampüs, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve eğitim yöneticileri ile topluluk olarak değişim ve dönüşümü planlayan, öğrenen bir organizasyon modeli olarak yapılandırıldı.

Böylece okul kampüsünün öğrenciler için öğrenen kimliğinde kendini yeniden tanımlaması, eleştirel düşünme, analiz etme, sorgulama, problem çözme ve kendi öğrenme sürecine aktif olarak katkı ve katılım sağlayabilme rollerinin gelişimine itici bir güç olması sağlandı.

Kampüs, UNESCO projeleri için de önemli bir sergi alanı olacak

SEV Anaokulu ve Ortaokulu Çekmeköy Kampüsü; SEV okullarının yürüttüğü UNESCO Kültür Varlıkları Koruma Programları, Kültürler Arası Etkileşim Programları sayesinde farklı ülkelerden 18 okul ile geliştirilen iş birliği projeleri için de önemli bir sergi alanı olma hedefi taşıyor. Öğrencilerin kültürel okuryazarlık çalışmalarının zenginleştirileceği etkileşimli ortamlarda sanatın farklı alanları ile buluşacağı projelere ev sahipliği yapacak kampüsün donanım açısından da bu vizyona uyum sağlaması hedeflendi.

Açıklamada, kampüsün asıl değerinin içinde yaşayan toplulukla anlam kazanacağı ve 150 yıldır insan yetiştirme misyonu ile anılan kurumun yenilikçi vizyonunun yeşereceği bir ekosistem yaratacağı belirtildi.