Semih Kaplanoğlu, 37. Ankara Film Festivali ulusal jürisine başkanlık edecek

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(ANKARA) - 37. Ankara Film Festivali, 12–20 Kasım arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nın jüri başkanlığını, "Bal" filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlenecek. Jüride Şenay Gürler, Gözde Kural, Meral Aktan ve Özgür Eken yer alacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, 12–20 Kasım 2026 arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ödülleri belirleyecek jüri açıklandı. Bu yıl jürinin başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Semih Kaplanoğlu üstlenecek. Şenay Gürler, yönetmen ve senarist Gözde Kural, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Meral Aktan ile görüntü yönetmeni Özgür Eken de jüride yer alacak.

Türkiye sinemasının uluslararası alanda tanınan yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu, "Yusuf Üçlemesi"nin son filmi "Bal" ile 2010 yılında 60. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanmıştı. Yönetmenin filmografisinde "Herkes Kendi Evinde", "Meleğin Düşüşü", "Yumurta", "Süt", "Buğday", "Bağlılık Aslı" ve "Bağlılık Hasan" gibi yapımlar bulunuyor.

Kaplanoğlu'nun "Yusuf Üçlemesi" uluslararası festivallerde de geniş yankı uyandırdı. "Yumurta" Cannes'da, "Süt" Venedik'te gösterilirken, "Bal" Berlin'den Altın Ayı ile döndü. Yönetmenin siyah-beyaz bilimkurgu filmi "Buğday" ise Tokyo Film Festivali'nde En İyi Film seçildi. "Bağlılık Hasan" dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde gerçekleştirdi.

OYUNCULUKTAN YÖNETMENLİĞE, GÖRÜNTÜDEN SANAT TASARIMINA

Jürinin oyuncu üyesi Şenay Gürler, sinema, tiyatro ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. "Korkuyorum Anne" ile SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, "Kasap Havası" ile Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine değer görülen Gürler; "İlk Aşk", "Döngel Karhanesi" ve "Mucize" gibi filmlerde rol aldı.

Yönetmen ve senarist Gözde Kural ise ilk uzun metraj filmi "Toz"un ardından, ikinci uzun metrajı "Cinema Jazireh" ile uluslararası festivallerde dikkati çekti. Film, dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yaparak Ekümenik Jüri Ödülü'nü kazandı; Valencia Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, Burgas Uluslararası Film Festivali'nde ise Büyük Ödül'e değer görüldü.

Jüride sinemanın kamera önü ve yönetmenliğinin yanı sıra görsel dünyasını kuran iki isim de bulunuyor. Meral Aktan, "Ahlat Ağacı", "Kuru Otlar Üstüne", "Bağlılık Hasan", "Tereddüt Çizgisi" ve "Gülizar" gibi filmlerde sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı olarak görev yaptı ve çalışmaları SİYAD ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüllendirildi.

Görüntü yönetmeni Özgür Eken ise "Yumurta", "Süt", "Gözetleme Kulesi" ve "Bağlılık Hasan" başta olmak üzere çok sayıda filmin görüntülerine imza attı. Eken'in çalışmaları Adana Altın Koza, Antalya Altın Portakal, İstanbul ve Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine değer görüldü.

Kaynak: ANKA