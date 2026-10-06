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Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

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Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
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Kenya’da tespit edilen ilk Ebola vakası, hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ülkeye giriş yapan hastanın ölümü sonrası 28 temaslı belirlenirken, salgının yayılmasını önlemek amacıyla temaslılar ve yolcular için takip süreci başlatıldı.

  • Kenya, ülke tarihindeki ilk Ebola vakasını doğruladı; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Kenya vatandaşı ülkeye geldikten sonra Ebola testi pozitif çıktı ve 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.
  • Kenya sağlık makamları, hastanın ailesi ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişiyi temaslı olarak belirledi; aynı uçaktaki 23 yolcu ve 4 mürettebatın izine ulaşılmaya çalışılıyor.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki salgında vaka sayısı 8 binin üzerine çıkarken 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti; Kenya, Bundibugyo virüs hastalığını doğrulayan dördüncü ülke oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hızla yayılan Ebola salgınında alarmın çemberi genişledi. Kenya, ülke tarihindeki ilk Ebola vakasını doğrularken, hastalığa yakalanan kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hastayla temas eden 28 kişiyi belirlerken aynı uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın da takibine başladı. 

KENYA'DA İLK EBOLA VAKASI

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan bir Kenya vatandaşının ülkeye geldikten sonra Ebola testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yaklaşık bir ay önce hastalanan kişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi gördü.

Hasta, Kongo’dan Uganda’nın başkenti Kampala’ya kara yoluyla geçtikten sonra uçakla Nairobi’ye ulaştı. 3 Ekim’de başkente gelen hasta, hastaneye götürülerek izolasyona alındı ancak tedaviye rağmen 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.

28 KİŞİ TEMASLI OLARAK BELİRLENDİ

Kenya sağlık makamları, hastanın ailesi ve tedavisinde görev alan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişiyi temaslı olarak tespit etti. Ayrıca hastayla aynı uçakta seyahat eden 23 yolcu ve 4 mürettebatın izine ulaşılmaya çalışılıyor.

Temaslı kişilerin 21 gün boyunca takip ve izolasyon altında tutulacağı bildirildi. 

KENYA ALARMA GEÇTİ

Kenya yönetimi, salgının ülkeye yayılmasını önlemek amacıyla sınır kapıları ve riskli giriş noktalarındaki kontrolleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü de Kenya makamlarıyla birlikte vaka takibi, temaslıların izlenmesi, laboratuvar kapasitesi ve salgınla mücadele çalışmalarına destek veriyor. 

DSÖ verilerine göre Kenya, Bundibugyo virüs hastalığını doğrulayan dördüncü ülke oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki salgın sürerken Uganda’daki son salgın ağustos ayında sona ermiş, Fransa’da ise seyahat bağlantılı bir vaka bildirilmişti. 

KONGO'DAKİ SALGINDA BİLANÇO AĞIR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki salgında vaka sayısı 8 binin üzerine çıkarken, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. DSÖ, salgının daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı vaka tespiti ve temaslı takibinin kritik olduğunu belirtiyor. 

Ebola, enfekte kişinin kanı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas ya da bunlarla kirlenmiş materyaller yoluyla bulaşabiliyor. Bundibugyo virüs hastalığı ağır seyredebilse de mevcut durumda hastalığa karşı onaylanmış özel bir aşı veya tedavi bulunmuyor; aday ürünler klinik çalışmalarda değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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