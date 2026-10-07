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Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

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Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında kimse olmadığını söyleyen genç şarkıcı, bugüne kadar biriyle el ele sokakta yürümediğini belirterek “Sevgilim yok. Biriyle el ele sokakta da yürümedim, öğreneceğim.” dedi. Tilki, evlilik konusunda ise “Evlenirsem çocuk yapmak için evlenirim.” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Sevgilisinin olmadığını belirten şarkıcının ilişki ve evlilik hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"BİRİYLE EL ELE SOKAKTA DA YÜRÜMEDİM"

Genç yaşta müzik dünyasına adım atan Aleyna Tilki, özel hayatına ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. Hayatında şu anda kimsenin olmadığını açıkça dile getiren Tilki, bugüne kadar bir sevgilisiyle sokakta el ele yürümediğini de söyledi. Ünlü şarkıcı, aşk hayatındaki bu durumu şu sözlerle anlattı: “Sevgilim yok. Biriyle el ele sokakta da yürümedim, öğreneceğim.”

"EVLENİRSEM ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLENİRİM"

Aleyna Tilki'nin açıklamasındaki bir diğer dikkat çeken bölüm ise evlilik hakkındaki sözleri oldu. Tilki, evliliğe nasıl baktığını tek cümleyle anlatarak: “Evlenirsem çocuk yapmak için evlenirim.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınihat kalan:

Tabi canim yedik bizde. Subaru motors' un TR subesi konusmus gene

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Para uğruna en yakını tarafından harcanmış bir çocuk Allah hidayet versin kurtulsun bu durumdan bu ve bu durumdaki tüm gençlerimiz ..

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Haber Yorumlarısuat aydın:

Senin kafanı yaa

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