Selvi Kılıçdaroğlu: Yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor

CUMHURBAŞKANI Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Van'da Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' programına katıldı. Van'da kadınlar ve çocuklarla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, "Yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor. Gıdaya herkesin eşit oranda ulaşması, asıl önemli olan. Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Amacımız, bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir" dedi.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen programlara katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kadınlar karşıladı. Edremit ilçesinde, restoranda aileler ve çocuklarıyla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, çok mutlu olduğunu söyledi. Kadınlara her zaman güvendiğin belirten Kılıçdaroğlu, "Güvenmeye de devam edeceğim. Van'a geldiğim için çok mutluyum. Bu projeyle amaç, sadece çocukların sağlıklı gıdaya ulaşması değil. Tabi önceliğimiz bu ama bu gıdaya herkesin eşit oranda ulaşması, asıl önemli olan. Başkanımızın da dediği gibi yoksullukta değil, zenginlikte çocukları eşitlememiz gerekiyor. Amacımız bu. Bu 'Beslenme Saati', sadece çocukları değil aileleri, anneleri de ilgilendiriyor. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı olan konular. Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamama, erişememe var. Bu da eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Şu an konumuz beslenme ama bu konuların hepsi birbiriyle bağlantılı. Amacımız, bunu en aza indirgemektir. Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas, merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız, bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir. Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum" diye konuştu.