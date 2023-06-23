Selçuk Türkoğlu: "Memur Maaşı Artışında da Emeklilere Yapılan Hinliğin Bir Benzerinin Tekrarlanacağına İlişkin Duyumlarımız Var"

İYİ Parti Bursu Milletvekili Selçuk Türkoğlu, memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamma ilişkin, “Hatırlarsanız en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmış, 7 bin 500 ve üzeri maaş alanlara zam yapılmayıp milyonlarca emekli adeta sefalette eşitlenmişti. İşte memur maaşı artışında da emeklilere yapılan hinliğin, cinliğin bir benzerinin tekrarlanacağına ilişkin hem duyumlarımız hem de endişelerimiz var. Buradan uyarıyoruz; en düşük memur maaşı söz verildiği gibi 22 bin TL’ye yükseltilip bu rakamın üzerinde maaşı olanlar yerinde saydırılırsa veya bu kesim küçük zamlarla geçiştirilmeye çalışılırsa bilinsin ki bir büyük adaletsizliğe daha imza atılmış olur. O nedenle bu konuda da testi kırılmayan uyarmayı görev sayıyorum” dedi.

İYİ Parti Bursu Milletvekili Selçuk Türkoğlu, memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamma ilişkin, "Hatırlarsanız en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış, 7 bin 500 ve üzeri maaş alanlara zam yapılmayıp milyonlarca emekli adeta sefalette eşitlenmişti. İşte memur maaşı artışında da emeklilere yapılan hinliğin, cinliğin bir benzerinin tekrarlanacağına ilişkin hem duyumlarımız hem de endişelerimiz var. Buradan uyarıyoruz; en düşük memur maaşı söz verildiği gibi 22 bin TL'ye yükseltilip bu rakamın üzerinde maaşı olanlar yerinde saydırılırsa veya bu kesim küçük zamlarla geçiştirilmeye çalışılırsa bilinsin ki bir büyük adaletsizliğe daha imza atılmış olur. O nedenle bu konuda da testi kırılmayan uyarmayı görev sayıyorum" dedi.

Selçuk Türkoğlu, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, memurların sorunlarını dile getirdi. Türkoğlu, en düşük memur maaşının 2013 ve 2023 yıllarındaki alım gücünü kıyasladı. Türkoğlu, özetle şunları söyledi:

"DERİNLEŞEN EKONOMİK KRİZİN ASIL FATURASINI NE YAZIK Kİ ÇALIŞAN KESİMLER ÖDEMEKTEDİR: Ülkemizin içinde bulunduğu ve bir türlü aşamadığı, hatta daha da derinleşen ekonomik krizin asıl faturasını ne yazık ki çalışan kesimler ödemektedir. O kesimlerden biri de benim de uzun yıllardır bir parçası olduğum kamu emekçileridir. Dar ve sabit gelirli olarak kalmaya mahkum edilen memur meslektaşlarım adına bir haykırışta bulunmak ve iktidarı testi kırılmadan önce uyarmak amacıyla karşınızdayım. Bu haykırışım, 'geçinemiyoruz' diye bas bas bağıranların, 'ayın sonunu getiremiyoruz' diyenlerin ve 'artık insanca yaşamak istiyoruz' diyenlerin çığlığıdır. Bu haykırışımız, 2002 yılında 'kimsesizlerin kimsesiyim' diyerek yola çıkanların 2023 yılında yapayalnız bıraktığı kamu emekçilerinin çığlığıdır.

O GÜN 22 BİN TL, TAMI TAMINA BİN 124 DOLAR EDİYORDU, ŞİMDİ 933 DOLAR: Ortalama ev kirasının 10 bin TL'yi aştığı, yoksulluk sınırının 32 bin TL'ye çıktığı ülkemizde nitelikli iş gücünün dibe vurmuşluğunun çığlığıdır bu haykırışıdır. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız, genel seçimler öncesi, 11 Mayıs'ta? 'En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracağız.' Öyle mi? Bakın şimdi, o gün 22 bin TL, tamı tamına bin 124 dolar ediyordu. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Söyleyelim; 933 dolar. Yani 11 Mayıs'ın 22 bin TL'si, o günden bugüne, yani sadece 1,5 ayda 5 bin TL eksilerek 17 bin 163 TL'ye ulaştı. Diğer bir deyişle en düşük memur maaşı olarak söz verilen 22 bin TL, bu ülkenin tarihine, henüz yapılmadan eriyen memur maaş zammı olarak geçti. Böyle giderse temmuzda da söz verilen tarihteki değerine göre muhtemelen 15 binler seviyesine düşecek. Böyle bir garabet olabilir mi?

MEMUR MAAŞINA GÖRE SON 10 YILDA, KIYMADA TAM 65 KİLOGRAMLIK BİR ALIM GÜCÜ KAYBI YAŞANDI: 2013 yılında en düşük memur maaşı olan bin 904 TL ile -bu da Et ve Balık Kurumu rakamlarıdır, o zaman kıyma 17,75 TL idi- onunla tam 107 kilogram et alabiliyordu. 2023 yılında durum nasıl? Bir kilogram kıymayı biz 279 TL'ye aldık. Normalde çarşı pazarda da bu fiyata bulunmaz. En düşük memur maaşı 11 bin 930 TL dediğimizde, alınan kıyma 42 kilogram. Temel gıdadan örnek verelim. 2013 süt fiyatlarına bakalım. O zaman 94 kuruş. En düşük memur maaşına göre 2 bin 25 litre süt alabiliyorken bugün, 2023'te 18 lira gibi en mütevazı rakamla hesapladığımızda alınan süt miktarı 662 litre. Son örneği temel gıdamızdan, ekmekten verelim; yine 10 yıl önce bir adet ekmek 75 kuruş, 240 gram. O maaşlara göre 2 bin 538 adet ekmek alabiliyordu. Bugün ise 2023'te 240 gram ekmek 6 TL ve alınan ekmek miktarı bin 988 adet. Kıymada tam 65 kilogramlık bir alım gücü kaybı yaşanmıştır.

MEMURUN 10 YIL ÖNCEKİ SEVİYESİNE GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLECEKSE EĞER, BU RAKAMIN MİNİMUM 24 BİN 856 TL OLMASI GEREKİYOR: İktidar söz verdiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL yapsa dahi asgari ücretin ancak iki katına denk düşüyor. Yani memurun 10 yıl önceki seviyesine getirilmesi düşünülecekse eğer, bu rakamın minimum 24 bin 856 TL olması gerekiyor. Ülkemizde yoksulluk sınırı neydi? 32 bin TL.

BİLİNSİN Kİ BİR BÜYÜK ADALETSİZLİĞE DAHA İMZA ATILMIŞ OLUR: Hatırlarsanız en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış, 7 bin 500 ve üzeri maaş alanlara zam yapılmayıp milyonlarca emekli adeta sefalette eşitlenmişti. İşte memur maaşı artışında da emeklilere yapılan hinliğin, cinliğin bir benzerinin tekrarlanacağına ilişkin hem duyumlarımız hem de endişelerimiz var. Buradan uyarıyoruz; en düşük memur maaşı söz verildiği gibi 22 bin TL'ye yükseltilip bu rakamın üzerinde maaşı olanlar yerinde saydırılırsa veya bu kesim küçük zamlarla geçiştirilmeye çalışılırsa bilinsin ki bir büyük adaletsizliğe daha imza atılmış olur. O nedenle bu konuda da testi kırılmayan uyarmayı görev sayıyorum. Ezcümle; Türkiye ne yazık ki bu iktidar sayesinde asgari ücretle çalışan insanlar ülkesi olmuştur. Rakamlar yalan söylemez."