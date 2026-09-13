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Eyüpsultan’da taksinin bagajından 108 tabanca çıktı; 2 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan’da taksinin bagajından 108 tabanca çıktı; 2 şüpheli tutuklandı
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EYÜPSULTAN’da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan taksinin bagajında 108 tabanca ele geçirildi.

EYÜPSULTAN'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda durdurulan taksinin bagajında 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan'da 2 operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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