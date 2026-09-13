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Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi

Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi Haber Videosunu İzle
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
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TikTok'taki canlı yayında polislere sinkaflı küfürler ettikten sonra gözaltına alınan fenomen Semih Varol, özür videosu paylaştı. Varol videoda, "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine küfürler savurdu. Skandalın ardından polis ekipleri harekete geçti. Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

"DEVLETİMİZDEN, POLİSİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan hakkında işlem başlatılan Varol savcılıkta ifade verdi. Semih Varol yeni yayınladığı videoda ise özür diledi.

Varol, videoda şunları söyledi: "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak.

"KENDİMDEN UTANIYORUM"

Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim ama maalesef yaşandı. Böyle bir olayla gündeme çıktığım için kendimden utanıyorum. Ben kendime böyle bir şeyi yakıştıramıyorum."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Kim bu gereksiz haber yapıyorsunuz ?

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Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Sen kimsin. faydasız.

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

yrtenekdiz boş kafalar sosyal medya esip gürlüyo sonrasında kedi gibi özür diliyor icerde artık ne yaşadıysa gereksiz

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Ben bu adama inanmadım. Cezasını mutlaka mahkeme kanalıyla almalı..... Bu mahkeme kararı böyle davranacaklara emsal karar olmalı.....

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör şimdi yeni bir haber kanalı buldum. Ensonhaber. Oraya ne yazarsan yayınlıyorlar. Aklına herşey derken küfür hakaret değil. Ama insanlar yazdıklarını görebiliyor. Kanalın adı ENSOHABER.....! İnşallah bu kanalda sizin değildir.....

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