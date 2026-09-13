Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da konuk ettiği Rayo Vallecano’yu 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Eflatun-beyazlıların farklı galibiyetinden çok, milli futbolcu Arda Güler’in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve sonradan oyuna girerek sergilediği performans İspanyol basınında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

23 DAKİKADA MAÇIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil olan Arda Güler, sahada kaldığı kısa süreye rağmen hücumda resital sundu. Oyuna girer girmez takımın tüm hücum organizasyonlarını üstlenen ve Kylian Mbappe’nin ikinci golünde harika bir asiste imza atan genç yıldız, Real Madrid'in uyuşuk görüntüsünü bir anda dağıttı.

MARCA: ''ONU TAKIM DIŞINDA BIRAKMAK GÜNAH''

İspanyol medyasının önde gelen gazetelerinden Marca, Arda Güler’in oyuna girmesiyle birlikte maçın kırılma noktasının yaşandığını belirterek "Sadece 23 dakika sahada kaldı ama ne 23 dakikaydı! Arda, Real Madrid için giderek zorlaşan maçta dengeleri tamamen değiştirdi. O farklı bir oyuncu ve Madrid'e geldiğinden bu yana en iyi dönemini yaşıyor. Bu noktada bu seviyedeki bir Arda Güler'i ilk 11 dışında bırakmak neredeyse bir futbol günahı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AS: "LAMBADAKİ CİN!''

AS gazetesinin ünlü yazarlarından Tomas Roncero ise milli oyuncuyu "Lambadaki Cin" benzetmesiyle manşetine taşıdı. Arda Güler’in tartışmasız bir şekilde ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini savunan Roncero, "Sahada adeta futbol dersi verdi. Oyunu yönetti, alanlar açtı, harika fikirleriyle tribünleri ayağa kaldırdı. Takımın yol gösterici ışığı ve asıl sihri o yaratıyor." ifadelerini kullandı.