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Erbakan'dan dikkat çeken "evlilik yaşı" çıkışı

Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı Haber Videosunu İzle
Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir programda evlilik yaşına ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erbakan, "Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayın programında evlilik yaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Şule Aydın'a konuşan Erbakan, 18 yaşın altındaki evliliklere karşı olduğunu belirterek, ideal evlilik yaşının 21 ve üzeri olması gerektiğini vurguladı.

KENDİ KIZLARI ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Kendi çocukları üzerinden de örnek veren Erbakan, gençlerin evlenmeden önce eğitimlerini tamamlamaları ve sosyal olgunluğa ulaşmaları gerektiğine dikkat çekti.

"KIZLARIMIN 25 YAŞINDAN ÖNCE EVLENMESİNE SICAK BAKMAM"

Erbakan, "Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım, hatta 21 bile daha doğru olur. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAmokachi:

Erbakan hata yapmış. Şimdi gerici ve cahil zihniyet yorumlarda kendisine saldıracak.

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