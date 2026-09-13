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Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler Haber Videosunu İzle
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler
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Muğla'nın Milas ilçesinde denize giren bir kadın boğularak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kadının cansız bedeni kıyıya vurdu. O sırada sahildeki diğer insanların hiçbir şey olmamış gibi banklarda oturmaya devam ettiği görüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için denize giren bir kadın, bir süre sonra gözden kaybolarak boğuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni kısa süre sonra dalgalarla kıyıya vurdu.

BANKLARDA OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Olay anında sahilde bulunan vatandaşların duruma tepkisiz kalarak banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Belki kadin orada uyuyor adam ne yapsin abla iyimisin diye sorsa sana ne lan derse yani birak uyusun

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Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

BEVZİN 100TL OLDU GIGINIZ ÇIKMIYOR.

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