Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için denize giren bir kadın, bir süre sonra gözden kaybolarak boğuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni kısa süre sonra dalgalarla kıyıya vurdu.

BANKLARDA OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Olay anında sahilde bulunan vatandaşların duruma tepkisiz kalarak banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com