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Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor Haber Videosunu İzle
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
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Suriye'de yakıt fiyatlarına gelen zamların ardından ülke karıştı. Ülkenin pek çok kentinde protestolar başladı. Halep-Şam otoyolunu kesen protestocular ateşler yaktı. Deyrizor ve El Bab şehirlerinde de benzer görüntüler kaydedildi.

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamların ardından ülke genelinde protestolar başladı. Benzin ve motorine gelen ani fiyat artışları nedeniyle halk birçok kentte sokaklara dökülerek tepkisini gösterdi.

YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR

Halep-Şam otoyolunu kesen göstericiler ateş yakarak ulaşımı aksattı. Benzer eylemler Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde de kaydedildi.

Yetkililer artışı küresel piyasalar ve yerel üretim yetersizliğiyle açıklasa da yükselen nakliye maliyetleri temel gıda ürünlerine doğrudan yansıdı. Geçim sıkıntısı derinleşen halk, zam kararlarının derhal iptal edilmesini talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıselo piro:

Komşu kadar olamadık ... koskoca millet olarak herseye karşı.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Biz TV'd kızılcık şerbeti , gönül dağı , tahtı aşk , Bahar vs dizi izliyoruz.

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