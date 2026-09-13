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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada Haber Videosunu İzle
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyere çarparak yandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün çarptıktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası otobüsün alev topuna döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yanan otobüsten yolcuları tahliye etti. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza anı ve otobüsün yanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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