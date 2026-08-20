Özdağ'dan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Olimpiyat Töreninde Tanıtılmasına Tepki

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul'da düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'na ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Madalya töreninde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen öğrencilerin 'Cyprus / Kıbrıs Cumhuriyeti' şeklinde tanıtılmasından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu olaydan hangi kurum veya yetkililer tarafından haberdar olunmuştur" diye sordu.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika hassasiyetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki statüsü bakımından ciddi soru işaretleri doğduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özdağ, önergesinin gerekçesinde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği söz konusu törende Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen öğrencilerin ödül töreninde "Cyprus / Kıbrıs Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların desteğiyle düzenlenen uluslararası bir organizasyonda bu şekilde bir programın yapılması ve Rum yönetiminin ait bayrağının resmi tören niteliğinde bir hukuki varlığın bağdaşmayan bir durum ortaya çıkardığını belirten Özdağ, "Üstelik törende bir bakan yardımcısının ve kamu kurumlarının üst düzey temsilcisi, organizasyonun kamu makamlarının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda ayrıca önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Özdağ, "Uluslararası organizasyonların Türkiye'nin milli menfaatleri, dış politika ilkeleri ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması konusunda hassasiyet gösterilerek düzenlenmesi devlet ciddiyetinin gereğidir. Bu nedenle söz konusu olayın muhtelif bir organizasyon hatası mı, yoksa gerekli denetim ve koordinasyon mekanizmalarının işletilmemesinden kaynaklanan sistematik bir ihmal mi olduğunun açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN KİŞİ, KURUMLARDAN OLAYLA İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA VE SAVUNMA İSTENMİŞ MİDİR?"

Özdağ, Bakan Bak'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"11-17 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın düzenlenmesine, koordinasyonuna veya desteklenmesine Bakanlığınız tarafından herhangi bir katkı, izin, protokol veya sponsorluk desteği sağlanmış mıdır? Söz konusu organizasyonun açılış ve kapanış programları ile madalya törenlerinin içerikleri, katılımcı ülkelerin ve bölgelerin nasıl tanımlanacağı ve kullanılacak ülke/bölge isimleri Bakanlığınız veya ilgili kamu kurumları tarafından önceden incelenmiş midir?

Madalya töreninde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen öğrencilerin 'Cyprus / Kıbrıs Cumhuriyeti' şeklinde tanıtılmasından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu olaydan hangi kurum veya yetkililer tarafından haberdar olunmuştur? Organizasyonda kullanılacak bayraklar ve ülke/kuruluş adları bakımından herhangi bir ön denetim veya güvenlik protokolü oluşturulmuş mudur?

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının siyasi ve hukuki haklarını gözeten dış politika yaklaşımı çerçevesinde uyulması gereken herhangi bir yazılı talimat veya protokol bulunmakta mıdır? Bu organizasyon öncesinde Dışişleri Bakanlığı ile herhangi bir koordinasyon veya görüş alışverişi yapılmış mıdır? Yapılmışsa, Bakanlık tarafından Kıbrıs konusunda organizasyon komitesine herhangi bir uyarı veya talimat iletilmiş midir?

Törende ödül takdim eden; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun veya kamu kurumlarının görevlilerinin hangi makamlar tarafından yapılmıştır? Bu makamlara törenin içeriği, katılımcı statüsü ve kullanılacak semboller konusunda önceden bilgi verilmiş midir? Yaşanan olayla ilgili Bakanlığınız tarafından herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa bunun gerekçesi nedir?

Organizasyonu düzenleyen kişi, kurum veya kuruluşlardan olayla ilgili yazılı bir açıklama ve savunma istenmiş midir? Sorunlu kişi veya kurumlar tespit edilmiş midir? Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası spor, bilim, kültür ve gençlik organizasyonlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik, dış politika ve diplomatik hassasiyetlerine uygunluk bakımından merkezi bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa böyle bir mekanizmanın oluşturulması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA