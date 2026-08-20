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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Mossad Başkanı Gofman’ın İdlib saldırısı öncesi telefonda görüştüğü iddiası

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman’ın 14 Ağustos’ta İdlib’teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlenen saldırı öncesinde telefonda görüştüğü iddia edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın 14 Ağustos'ta İdlib'teki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde telefonda görüştüğü iddia edildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırı öncesinde, İsrail ve Suriye arasında Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi döneminde gerçekleşen en üst düzey temasın yapıldığı öne sürüldü. Reuters haber ajansının adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Mossad Başkanı Roman Gofman'ın İdlib saldırısından günler önce, 14 Ağustos'ta telefonda görüştüğü iddia edildi. Haberde, Gofman'ın görüşmede Türkiye'nin Suriye'de artan askeri varlığı, silah satışları ve Suriye ordusuna İHA sevkiyatları konusundaki endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

Suriye ya da İsrail tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail, dün yaptığı açıklama ile 18 Ağustos'ta İdlib kentinin doğu kırsalında yer alan stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlendiğini kabul etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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