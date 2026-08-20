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Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı Haber Videosunu İzle
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
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Sosyal medyada bir gencin, babasının kız isteme merasiminde çektiği eğlenceli anlar kısa sürede viral oldu. Babasının heyecan dolu anlarını kayda alıp paylaşan genç, kullanıcıları ikiye böldü.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir "kız isteme" videosu kısa sürede en çok konuşulan içerikler arasına girdi. Babasıyla birlikte kız istemeye giden bir genç, merasim sırasında babasının yaşadığı tatlı heyecanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı.

"ÇOK GÜZELSİNİZ, MAŞALLAH"

Videonun altına gelen yorumlar sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Birçok kullanıcı olaya olumlu yaklaşarak genç ve babasına destek verdi:

  • Çok güzelsiniz, maşallah.
  • Mutluluğunuz hep daim olsun, ne güzel bir dayanışma.

BİR KESİMDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Paylaşım binlerce beğeni toplasa da duruma tepki gösteren bir kesim de oldu. Durumu uygun bulmadığını belirten bazı kullanıcılar eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Benim babam rahmetli ama annemi evlendirecek olsam böyle ağzım kulaklarımda video çekip paylaşmazdım."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Saçlı:

rezillik

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Haber YorumlarıKoray Çal:

saçma saban bi haber haber mi bu

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