Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir "kız isteme" videosu kısa sürede en çok konuşulan içerikler arasına girdi. Babasıyla birlikte kız istemeye giden bir genç, merasim sırasında babasının yaşadığı tatlı heyecanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede binlerce izlenme ve yorum aldı.

"ÇOK GÜZELSİNİZ, MAŞALLAH"

Videonun altına gelen yorumlar sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Birçok kullanıcı olaya olumlu yaklaşarak genç ve babasına destek verdi:

Çok güzelsiniz, maşallah.

Mutluluğunuz hep daim olsun, ne güzel bir dayanışma.

BİR KESİMDEN ELEŞTİRİ YAĞDI

Paylaşım binlerce beğeni toplasa da duruma tepki gösteren bir kesim de oldu. Durumu uygun bulmadığını belirten bazı kullanıcılar eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Benim babam rahmetli ama annemi evlendirecek olsam böyle ağzım kulaklarımda video çekip paylaşmazdım."

Kaynak: Haberler.com