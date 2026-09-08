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Hindistan’da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri’ne çöktü

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri’ne çökerek sulara gömüldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri'ne çökerek sulara gömüldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 1954 yılında inşa edilen tarihi tapınak, şiddetli erozyonun kurbanı oldu. Ganj Nehri kıyısındaki tapınak, şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin aşınmasının ardından nehre çökerek sulara gömüldü.

Tapınağın çökmesi bölge sakinlerini şoke ederken, tarihi yapıların nehir erozyonuna karşı savunmasızlığı konusunda yeni endişelere yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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