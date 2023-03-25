Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili olay paylaşım: Yanılmışız arkadaşlar!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını paylaşmasının ardından cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan olay bir paylaşım geldi. Peçete üstüne yazı yazarak diploma yapan Demirtaş, "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var! Eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının olmadığına yönelik iddialar sonrası Marmara Üniversitesi ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konu hakkında üst üste açıklama geldi.

"1 KASIM 1991'DE DİPLOMASINI ALDI"

Marmara Üniversitesi Erdoğan'ın 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığını, 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine diplomasını aldığını belirterek "İddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur." açıklamasında bulundu.

FAHRETTİN ALTUN DİPLOMAYI PAYLAŞTI

Bu açıklamanın ardından Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.

DEMİRTAŞ'TAN OLAY PAYLAŞIM

Konuyla ilgili cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan olay bir paylaşım geldi. Peçete üstüne yazı yazarak diploma yapan Demirtaş, "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var! Eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: