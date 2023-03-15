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Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı

Güncel Haberler

Sağanak yağışın etkili olduğu Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar ortaya çıktı. Bir vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 9 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YILANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tırların devrildiği, araçların sele kapıldığı şehrin Karaköprü ilçesinde selin ardından sokaklarda yılanlar görüldü. Bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı

Sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da yılanlar ortaya çıktı

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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