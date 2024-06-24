Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Kırmızı kategoride yer alan 2 terörist öldürüldü

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında "BOZDOĞAN-45" operasyonu gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

SICAK TEMAS SONRASI ÇATIŞMA ÇIKTI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

TERÖR FAALİYETLERİ SAYMAKLA BİTMEDİ

Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ, Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine katıldıkları tespit edildi.

ŞEHİT VERDİĞİMİZ ONLARCA EYLEME KATILDILAR

Teröristlerin eylem faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmadı. 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.

TERÖRE BAYRAM TATİLİNDE DE GEÇİT YOK

Bayram tatili boyunca ise 2'si kırmızı4'ü turuncu 2'si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütümensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.