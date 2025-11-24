Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, mezarı başında anıldı

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görevli sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip aracı yakıldı, kaçırılıp şehit edildi. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için şehadetinin 9'uncu yıl dönümünde memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz ile Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

'ŞEHİTLERİMİZ MİLLETİMİZİN ORTAK DEĞERLERİDİR'

Necmettin öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz, "Bugün burada sadece bir öğretmenin değil, vatanına, milletine ve öğrencilerine ömrünü adamış bir yiğidi anmak için toplandık. O mesleğini sadece bir görev değil, bir ideal ve bir kutsal emanet olarak görmüştü. ve bu uğurda bu topraklarda vatanı uğruna şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimiz milletimizin ortak değerleridir. Şehidimizin aziz hatırası sadece ailemizin değil, tüm Türkiye'mizin ortak yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Bizler onun kardeşleri, ailesi ve sevenleri olarak şehidimizin ismini yaşatmaya her zaman devam edeceğiz. Rabb'im şehidimizin makamını ali eylesin. O fedakarlığın ve insan sevgisinin sembolüdür. Bizler de onun izinde giderek, onun ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin günü kutlarım" dedi.

'CESUR VE FEDAKAR BİR ÖĞRETMENDİ'

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ise "Necmettin Yılmaz idealist, cesur ve fedakar bir öğretmenin, vatanı için neler yapabileceğini gösteren büyük bir yürekti. Eğitim davasına kendini adamış, bu topraklardan yetişerek eğitim fakültesinden mezun olmuş ve 2016 yılında memleketine uzak bir yerde, Şanlıurfa'da, Siverek'te, Çiftçibaşı köyünde çocuklara aydınlığa götürmek için, ilmin, irfanın damlalarından onlara da serpebilmek için kendini adamış bir öğretmendi. 1 yıl bile olmamıştı öğretmenliğe başlayalı. 2016 yılının Ekim ayında öğretmenliğe başlamıştı. 2017 yılında memleketine gelirken maalesef bölücü terör örgütü canileri tarafından yolu kesilerek kaçırıldı ve bir süre sonra da şehadet haberini aldık. Ailemiz, ülkemiz acılara boğuldu. Gerçekten o simge bir isim. Hem Gümüşhane'nin evlatları için hem de ülkemizin gençliği için örnek alınması gereken, vatan, millet sevgisi uğruna hangi fedakarlıkları yapabileceğini gösteren gerçekten sembol bir isimdi. Tüm eğitim camiasına da aslında bir ışık oldu. Mesleği için, ülkenin geleceği için, ülkemizin çocukları için hangi fedakarlıkları gösterebileceğinin çok güzel bir örneği oldu" diye konuştu.