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Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Şehit öğretmenin, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarını Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Vali Atay ve beraberindekiler, Yılmaz'ın babası Hamit, annesi Gülay, ağabeyi Ahmet ve kardeşi Yahya Yılmaz'a sabır diledi.

Dua edilmesinin ardından, şehit öğretmenin mezarına karanfil bırakıldı.

Vali Atay, şehit öğretmeni ailesiyle birlikte mezarı başında dualarla andıklarını söyledi.

Tüm öğretmenlere sağlık ve sıhhat dileyen Atay, "Allah mekanını cennet eylesin. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Hamit Yılmaz ise şehit oğlunu anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, "Bir öğretmen kandildir, mumdur. İnşallah bu mumlar sönmez. Öğretmenler sönerse bütün millet, bütün ümmet karanlıkta kalır." dedi.

Şehidin kardeşi Yahya Yılmaz da üzgün ancak gururlu olduklarını belirterek, tüm şehitlere rahmet diledi.

Kaynak: AA