Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin adli tıp işlemleri tamamlandı. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı.

NAAŞLAR MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDEN MEMLEKETLERE UĞURLANDI

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından naaşlar, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenen törenle memleketlerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

KONYA, ŞEHİDİNE VEDA EDECEK

Kazada şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Kuyucu'nun cenazesi cuma namazına müteakip Musalla Mezarlığı Namazgâhı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

ŞEHİT AHMET YASİR KUYUCU'NUN SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin ardından ailelerinin yürek yakan hikâyeleri kaldı. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olmadan birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma da ortaya çıktı.

Kız kardeşi, mesajla ağabeyine "Ağabeyim, iyi misin?" diye sordu. Kuyucu ise "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" diyerek karşılık verdi.

Kız kardeşi, ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyerek "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." dedi.

Şehit Kuyucu ise onu teselli ederek, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." yanıtını verdi.