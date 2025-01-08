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Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi

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Suriye'de devrik Esad rejiminin başkent Şam'da yer alan ve 'insan mezbahası' olarak nitelendirilen işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde alıkonulanların idam edildiği yer olarak bilinen "infaz odası" görüntülendi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından alıkonulanların tutulduğu, sistematik insan hakları ihlalleriyle işkencelere maruz kaldığı cezaevlerini gündeme getirdi. Bunlardan biri de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Hapishanesi.

Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi

TUTUKLULAR VARIR VARMAZ FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYORDU.

Cezaevine "et dolabı" olarak anılan beyaz kamyonlarla götürülen tutsaklar, yerleşkeye varır varmaz hapishane yetkililerinin fiziksel şiddetine maruz kalıyordu. Hapishanenin yerleşkesinde "beyaz bina" ve "kırmızı bina" olarak adlandırılan 2 farklı gözaltı tesisi bulunuyor. Uluslararası Af Örgütünün raporuna göre, "kırmızı bina"da tutulanların çoğunluğunu 2011'den bu yana alıkonulan siviller oluştururken, "beyaz bina"da rejime "sadakatsizlik ettiği" gerekçesiyle alıkonulan subay ve askerler yer alıyordu.

Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi

HAFTADA YAKLAŞIK 50 KİŞİNİN ASILIYORDU

Tutsaklar, genellikle Şam'ın Mezze bölgesinde bulunan askeri mahkemelerden birinde adaletsiz yargılamalarla karşı karşıya kalmalarının ardından bu binalara transfer ediliyordu. Tutsakların gecenin bir yarısı gözleri bağlanarak beyaz binanın güneydoğu köşesinde bulunan "infaz odası"na götürüldüğü, ölüm cezasına çarptırıldıkları bilgisinin de kendilerine infazdan sadece birkaç dakika önce iletildiği yer alan raporda, "infaz odası"nda 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı, cesetlerin Şam yakınlarındaki toplu mezarlara gömüldüğü kaydediliyor.

Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi

TUTSAKLARIN İDAM EDİLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜĞÜ "İNFAZ ODASI" GÖRÜNTÜLENDİ

Sednaya Hapishanesi'nde ve "beyaz bina"da 4 saate varan incelemeler sonrasında infaz odası olarak tarif edilen odanın yeri tespit edildi. Hapishane yerleşkesindeki beyaz binanın güneydoğusunda dış avluya bakan yanmış kapıdan girip üç dört basamaklı merdivenden aşağıya doğru inen ekip, sağa döndüğünde odada krokilerde yer alan 3 hücrenin kaldırıldığını, bu alanın bir çeşit koğuşa dönüştürüldüğünü ve koğuşun içi ile ranzaların yanmış olduğunu gördü.

Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi

BOYUNLARINI KIRARAK ÖLDÜRDÜLER

Odada infazların yapıldığı kısımda iki ayrı platformun ve bu platformlara çıkan merdivenlerin tam da krokilerde tasvir edildiği gibi yerinde durduğu görülüyor. Üç basamaklı merdivenle çıkılan, birkaç kişinin sığabileceği yüksek platformların, infazlar için kullanıldığı uluslararası raporlara yansımıştı. Bu platformlarda, infaz memurlarının, tavandan asılan tutsakların daha hızlı ölmeleri için vücutlarına asıldığı ve böylece bu kişilerin boyunlarını kırarak öldürdükleri ifade ediliyordu.

Esad'ın insan mezbahasındaki infaz odası görüntülendi
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Türk devletinin Tişrin Barajı'na doğru ilerleyen yurttaşların konvoyunu hedef alması sonucu 5 sivil katledildi, 15 sivil de yaralandı. Katil olan kim??

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