Sdg: Mazlum Abdi Başkanlığındaki Heyet Şam'da Temaslarda Bulunuyor
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) askeri entegrasyon sürecine yönelik olarak, Genel Komutan Mazlum Abdi ve diğer üyelerin yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), askeri entegrasyon sürecine yönelik görüşmeler kapsamında Genel Komutan Mazlum Abdi ile Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.
SDG, askeri entegrasyon sürecine ilişkin görüşmeler kapsamında SDG liderliğinden bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduğunu duyurdu.
SDG tarafından yapılan yazılı açıklamada, heyetin Şam yönetimi yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilirken, görüşmelere SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin yanı sıra Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

