Sdg: Mazlum Abdi Başkanlığındaki Heyet Şam'da Temaslarda Bulunuyor

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), askeri entegrasyon sürecine yönelik görüşmeler kapsamında Genel Komutan Mazlum Abdi ile Genel Komuta Üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.