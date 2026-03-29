Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırlanan listede Japonya’nın başkenti Tokyo, 37.2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olmaya devam etti. Tokyo’yu Hindistan’dan Delhi ve Çin’den Şanghay takip etti. Asya kıtasının listeye damga vurması dikkat çekerken, ilk 10’da yer alan şehirlerin büyük bölümünü Asya metropolleri oluşturdu.

İSTANBUL 14. SIRADA YER ALDI

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 15.6 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 14. sırada yer aldı. Hem Asya hem Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, listedeki tek iki kıtalı şehirlerden biri olarak öne çıktı.

TOKYO ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

ASYA ŞEHİRLERİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Listede Çin’den 6, Hindistan’dan ise 4 şehrin yer alması, nüfus yoğunluğunun büyük ölçüde Asya’da toplandığını bir kez daha ortaya koydu. Dakka, Mumbai, Pekin ve Osaka gibi megakentler üst sıralarda yer alırken; Amerika kıtasından Sao Paulo, Mexico City ve New York gibi şehirler listeye giren önemli merkezler arasında yer aldı.

1- TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

2- DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

3- ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

4- DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

5- SAO PAULO

Ülke: Brezilya

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Güney Amerika

6- MEXİCO CİTY

Ülke: Meksika

Nüfus: 22.1 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

7- KAHİRE

Ülke: Mısır

Nüfus: 21.7 milyon

Kıta: Afrika

8-PEKİN

Ülke: Çin

Nüfus: 21.3 milyon

Kıta: Asya

9- MUMBAİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 20.9 milyon

Kıta: Asya

10- OSAKA

Ülke: Japonya

Nüfus: 19 milyon

Kıta: Asya

11- NEW YORK CİTY

Ülke: ABD

Nüfus: 18.8 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

12- CHONGQİNG

Ülke: Çin

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

13- KARACHİ

Ülke: Pakistan

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

14- İSTANBUL

Ülke: Türkiye

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Asya-Avrupa

15- KİNŞASA

Ülke: Kongo

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Afrika

16- LAGOS

Ülke: Nijerya

Nüfus: 15.4 milyon

Kıta: Afrika

17- BUENOS AİRES

Ülke: Arjantin

Nüfus: 15.3 milyon

Kıta: Güney Amerika

18- KALKÜTA

Ülke: Hindistan

Nüfus: 15.1 milyon

Kıta: Asya

19- MANİLA

Ülke: Filipinler

Nüfus: 14.4 milyon

Kıta: Asya

20- TİANJİN

Ülke: Çin

Nüfus: 14 milyon

Kıta: Asya

Kaynak: Haberler.com