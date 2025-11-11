Savunma Sanayii Başkanlığı ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, tüm sektör paydaşlarıyla birlikte yeşil bir Türkiye hedefi doğrultusunda doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha yerine getirdiklerini belirterek, "Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle geleceğe nefes olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi şirketleri SSB öncülüğünde doğaya nefes olmayı sürdürüyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, çevreye duyarlı üretim, karbon ayak izinin azaltılması ve gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakma vizyonuyla yürütülen ağaçlandırma faaliyetleri, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Savunma sanayisinin tüm paydaşları, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevreye duyarlı üretim süreçlerini, karbon nötr hedeflerini ve doğal kaynakların korunmasını kurumsal kültürlerinin bir parçası haline getirdi.

Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle, sektörün öncü kuruluşları, sadece savunma teknolojilerinde değil, aynı zamanda doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması konusunda da ortak bir sorumluluk üstleniyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisi firmaları Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri ağaçlandırma ve yeşil dönüşüm projeleriyle Yeşil Vatan bilincini güçlendiriyor.

"Savunma sanayimiz, yenilikçi teknolojileri kadar çevre bilinciyle de örnek bir ekosistem haline gelmiştir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin yalnızca Türkiye'nin güvenliğine değil, geleceğine de hizmet ettiğini belirterek, "Çevreye duyarlı üretim anlayışıyla yürüttüğümüz projeler, sadece bugünün değil, yarının Türkiye'sine nefes oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Yeşil Vatan Seferberliği' vizyonu doğrultusunda, savunma sanayisinin sahip olduğu bilgi, teknoloji ve mühendislik birikimini doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için de seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, tüm sektör paydaşlarıyla birlikte yeşil bir Türkiye hedefi doğrultusunda doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha yerine getirdiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde (HAB OSB) gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğiyle geleceğe nefes olduk. Etkinlik kapsamında ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığımızın kuruluşunun 40. yılı anısına SSB 40. Yıl Hatıra Ormanı oluşturarak bu özel günü kalıcı bir anlamla taçlandırdık. Bugün savunma sanayimiz, yenilikçi teknolojileri kadar çevre bilinciyle de örnek bir ekosistem haline gelmiştir. Karbon nötr üretim hedefleri, enerji verimliliği yatırımları ve biyolojik çeşitliliği koruma projeleriyle çevresel sürdürülebilirliği kurumsal bir kültür haline getiriyoruz."

Görgün, savunma sanayisinde edindikleri bilgi birikimini yalnızca güvenlik alanında değil, sivil yaşamda doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için de seferber ettiklerini ifade etti.

Yangınla mücadele sistemlerinden insansız hava araçlarına, sensör teknolojilerinden komuta kontrol yazılımlarına kadar pek çok savunma sanayi ürününün, orman yangınlarının erken tespiti ve hızlı müdahalesinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirten Görgün, "Bu sayede, yüksek teknoloji kabiliyetlerimizi doğayı koruma seferberliğinin de bir parçası haline getiriyoruz. Bu anlayışla savunma sanayiimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, 'geleceğe nefes, Yeşil Vatan' bilinciyle daha yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisi şirketleri çalışmalarıyla doğaya katkı sağlıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türk savunma sanayisi şirketleri Yeşil Vatan için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN, 2050 net sıfır emisyon hedefi kapsamında çevresel restorasyon ve ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılında 18 bin 135 adet ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ankara Gölbaşı'nda 6 bin metrekare alanda 6 bin ağaçlık çevresel restorasyon tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 5 yılda 250 bin, 2045'e kadar toplam 500 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor. ASELSAN, eğitim kurumları aracılığıyla biyoçeşitlilik farkındalığı projeleri de yürütüyor. ASELSAN ayrıca, çalışanlarının birinci derece yakınının vefatı durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 10 fidan bağışında bulunuyor ve ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kreş ve anaokullarında biyoçeşitlilik farkındalığı eğitimleri düzenliyor. Ülke genelinde düzenlenen Çevre Resim Yarışması ile 57 ilde öğrencilerin biyoçeşitlilik temalı projelere katılımı da sağlandı.

ASPİLSAN Enerji, çevreyle uyumlu üretim politikası kapsamında tesislerinde ağaçlandırma faaliyetlerini düzenli olarak sürdürüyor. Açılışından bu yana dikilen 325 ağaca ek olarak, 2024 Dünya Çevre Günü'nde 20 fidan daha toprakla buluşturdu. 11 Kasım 2025 Milli Ağaçlandırma Günü'nde 60 yeni fidan dikimi gerçekleştirecek. ASPİLSAN ayrıca tesis alanlarında gül ve sarmaşık dikimleriyle yeşil alan bütünlüğünü güçlendiriyor.

Roketsan, Elmadağ, Lalahan ve Kırıkkale yerleşkelerinde sürdürülebilir peyzaj uygulamalarıyla çevreye değer katıyor. 25 binin üzerinde ağaçla yeşil bir çevre oluşturuldu. Son bir yılda 3 bin 244 yeni ağaç dikildi. "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan bağışları yapıldı. Yerleşkelerde meyve ağaçları, çam, çınar, akasya ve kokar ağaç türleri bulunuyor. Yeni projelerde mevcut ağaçların korunması ve gerektiğinde taşınarak yeniden dikilmesi sağlanıyor.

STM, özel günlerde doğaya katkı sağlayan bağış programlarını sürdürüyor. Şirket tarafından, 2019 Anneler ve Babalar Günü'nde 420, 2022 Zafer Bayramı'nda 3 bin, 2024 yılı çalışan yıl dönümleri kapsamında 865 olmak üzere toplam 4 bin 285 fidan bağışında bulundu.

HAVELSAN, Atatürk Orman Çiftliği içinde yer alan Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 1250 fidan dikti. Mudanya'da 10 bin çam fidanı bağışı planlandı, çalışan katkılarıyla sayı 13 bin 921'e ulaştı. HAVELSAN, TEMA, ÇEKUD ve Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen fidan bağışlarını dijital ve basılı sertifikalarla belgeliyor.

TEI, hem çalışanları hem de genç stajyerleriyle doğaya nefes oluyor. 17 bin ağaçlık TEI Hatıra Ormanı oluşturuldu, 5 bin ağaç yangında vefat eden çalışan anısına TUSAŞ Muharrem Can Hatıra Ormanı'na bağışlandı. 339 stajyer için fidan dikilerek toplam 22 bin 339 ağaç bağışı yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da Türkiye'nin en büyük yeşil endüstri alanlarından birine sahip. 4 milyon metrekarelik alanda, 643 binden fazla ağaç ve bitki bulunuyor. TUSAŞ Hatıra Ormanı ile çalışanlarının doğaya katkısı sembolleştirildi. 2024'te Elini Uzat Derneği işbirliğiyle Hatay'daki çocuk evleri için ağaçlandırma desteği sağlandı. TUSAŞ yerleşkesinde 20 endemik bitki türü yer alıyor, Kazdağı Göknarı, Toros Sediri, Ihlamur ve Akasya gibi türler öne çıkıyor. Ayrıca, şehit Zahide Güçlü Ekici anısına oluşturulan Yaşam Ormanı ve TUSAŞ çalışanı Muharrem Can Hatıra Ormanı projeleri devam ediyor.