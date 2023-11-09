HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Yargıtay 3. Dairesi’nin Can Atalay kararına ilişkin “Bu iktidarın kendisi de Anayasa’yı çiğneyen bir iktidardır. Böyle olunca durum elbette ki bu iktidarın yarattığı Anayasa’yı çiğneme, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AİHM kararlarını yok sayma, çiğneme egemen hale gelince e tabi Yargıtay 3. Dairesi de böyle bir cüreti kendisine bulmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı saçmalığına, hukuksuzluğuna, yargı tanımazlığına, Anayasa tanımazlığına başvurabilmektedir. Öyle yürütmeye, öyle iktidara işte böyle Yargıtay dairesi” dedi.

Saruhan Oluç: Bu İktidarın Kendisi de Anayasa'yı Çiğneyen Bir İktidardır. Öyle Yürütmeye, Öyle İktidara, İşte Böyle Yargıtay Dairesi

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay kararına ilişkin "Bu iktidarın kendisi de Anayasa'yı çiğneyen bir iktidardır. Böyle olunca durum elbette ki bu iktidarın yarattığı Anayasa'yı çiğneme, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AİHM kararlarını yok sayma, çiğneme egemen hale gelince e tabi Yargıtay 3. Dairesi de böyle bir cüreti kendisine bulmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı saçmalığına, hukuksuzluğuna, yargı tanımazlığına, Anayasa tanımazlığına başvurabilmektedir. Öyle yürütmeye, öyle iktidara işte böyle Yargıtay dairesi" dedi.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı hakkında Danışma Kurulu'nun toplayacağının basına servis edildiğini ancak bu toplantının yapılmadığını kaydederek, "Anlaşıldı ki bu toplantı yapılmıyor. Açıkça Yargıtay'ın 3. Dairesi'nin aldığı tutum bir yargı darbesidir. Bu ülkede çeşitli darbeleri çeşitli zamanlarda yaşadık. Ülkede sivil darbeler oldu, askeri darbeler oldu, bu haliyle yargı darbesi ilk defa yaşanıyor. Gerçekten hukuku açısından büyük bir kara leke olarak yazılmış oldu. Hala bu yaşanmış olan, dün geceki felaketin cevabı verilemedi. Bu cevap birkaç noktadan verilebilirdi. Bunlardan bir tanesi Meclis. Çünkü neden, Yargıtay 3. Dairesi almış olduğu kararda, Meclis'e parmak salladı. Meclis Başkanı buna cevap verme ihtiyacını duymadı. Yargıtay'ın bir dairesi yasama organına parmak sallayamaz. Eğer bu kabul edilirse yasama üzerindeki yargı vesayeti kabul edilmiş olur bu da yargı darbesinin çok açık bir tezahürü olarak ortaya çıkmış olur" diye konuştu.

Oluç, bütün siyasi partilerin Meclis'in iradesini savunması gerektiğini ancak sadece muhalefet partilerinin Yargıtay 3. Dairesi'in kararını kınadığını belirterek, "Meclis bu darbe girişimi karşısında yapması gerekeni yapmadı" dedi. Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı hakkında tutumunu açıklamadığına da dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla, bu saat itibarıyla baktığımızda saraydan gelen tek mesaj Yargıtay 3. Dairesi'nin darbe girişimin arkasında durmak olmuştur" diye konuştu.

Oluç, AKP iktidarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da uygulamadığını anımsatarak, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin çiğnendiğini söyledi. Oluç şunları söyledi:

"Bu iktidarın kendisi de Anayasa'yı çiğneyen bir iktidardır. Böyle olunca durum elbette ki bu iktidarın yarattığı Anayasa'yı çiğneme, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AİHM kararlarını yok sayma, çiğneme tutumu egemen hale gelince e tabi Yargıtay 3. Dairesi de böyle bir cüreti kendisine bulmaktadır. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı saçmalığına, hukuksuzluğuna, yargı tanımazlığına, Anayasa tanımazlığına başvurabilmektedir. Öyle yürütmeye, öyle iktidara işte böyle Yargıtay dairesi" dedi.

Oluç, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Meclis iradesini gösterme çağrısında bulundu.